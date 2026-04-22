Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige FDP-Vorsitzende Christian Lindner (FDP) will als Gast zum FDP-Bundesparteitag in Berlin Ende Mai kommen. Das bestÃ¤tigte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung".
Im Machtkampf um die kÃ¼nftige Ausrichtung der FDP hat sich Lindner fÃ¼r eine Zusammenarbeit der Kandidaten Henning HÃ¶ne und Wolfgang Kubicki ausgesprochen. "Im Ergebnis braucht es beide", sagte Lindner auf die Frage, wer die Partei besser aus der Krise fÃ¼hren kÃ¶nne. Der frÃ¼here Bundesfinanzminister fÃ¼gte hinzu, dass man Richtungs- und Machtfragen nicht schwelen lassen dÃ¼rfe. "Die Voraussetzungen fÃ¼r jedes Comeback sind Klarheit des Angebots und das Ã¶ffentliche Interesse daran."
Er hÃ¤lt das lange Festhalten an der Ampel-Koalition nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2023 zum Haushalt fÃ¼r die Ursache der Krise seiner Partei. "Der Fehler war aus meiner Sicht, dass wir zu lang nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts versucht haben, doch irgendwie als Ampel weiterzumachen", sagte Lindner. Nach Ansicht des Ex-Ministers habe dieser Umstand zu Streit und Stillstand gefÃ¼hrt, obwohl die GeschÃ¤ftsgrundlage fÃ¼r das BÃ¼ndnis entfallen war. "Der politische Platz fÃ¼r eine liberale Kraft ist jedenfalls unverÃ¤ndert da."
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Lindner kommt als Gast zum FDP-Parteitag
- dts - 22. April 2026, 06:50 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige FDP-Vorsitzende Christian Lindner (FDP) will als Gast zum FDP-Bundesparteitag in Berlin Ende Mai kommen. Das bestÃ¤tigte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung".
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