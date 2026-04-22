Steinmeier fordert mehr bÃ¼rgerschaftlichen Einsatz: "Unser Land braucht mehr Engagierte"

BundesprÃ¤sident Steinmeier (r.)

BundesprÃ¤sident Steinmeier hat von den Menschen in Deutschland mehr bÃ¼rgerschaftlichen Einsatz eingefordert: 'Unser Land braucht mehr Engagierte aus allen Lebenswelten, die mithelfen, den Zusammenhalt zu stÃ¤rken.'

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat von den Menschen in Deutschland mehr bÃ¼rgerschaftlichen Einsatz eingefordert: "Unser Land braucht mehrÂ EngagierteÂ aus allenÂ Lebenswelten, die mithelfen, denÂ ZusammenhaltÂ zuÂ stÃ¤rkenÂ undÂ die Demokratie des GrundgesetzesÂ zuÂ schÃ¼tzen", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag fÃ¼r die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben).Â



Die liberale Demokratie lebe nichtÂ vom VerfassungstextÂ allein. Sie brauche selbstbewusste BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger, dieÂ die Werte des Grundgesetzes im tÃ¤glichen Handeln lebten und sich fÃ¼r MenschenwÃ¼rde, Freiheit und GleichheitÂ engagierten.Â Dies, schrieb Steinmeier, sei auch dieÂ zentrale Botschaft fÃ¼r den Verfassungstag am 23. Mai.Â



Steinmeier bekrÃ¤ftigte seinen Wunsch, das JubilÃ¤um des Grundgesetzes weniger als fÃ¶rmlicheÂ Veranstaltung zu begehen und stattdessen "frÃ¶hlicher und lebendigerÂ und an vielen OrtenÂ zugleich" zu feiern. Der Verfassungstag sei eine gute Gelegenheit,Â um Begeisterung fÃ¼rÂ bÃ¼rgerschaftliches EngagementÂ zuÂ wecken. Er habe deswegen den 23. MaiÂ zum "Ehrentag" erklÃ¤rt. Steinmeier lud alle BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger ein, AktionenÂ zum MitmachenÂ anzubieten, ob als Einzelperson oder mit ihrem Verein, ihrem Unternehmen oder ihrer Kommune.Â



Der BundesprÃ¤sident beklagte, dass dieÂ liberale DemokratieÂ von innen und auÃŸenÂ bedrohtÂ werde: "Wir erleben,Â dassÂ ExtremistenÂ Hass und Menschenfeindlichkeit verbreitenÂ und unsere Gesellschaft zu spalten versuchen - und wir erleben, dass der Ton in Debatten schÃ¤rfer wirdÂ undÂ Meinungen unversÃ¶hnlich aufeinanderprallen." Gerade in dieser Zeit sei esÂ ein groÃŸes GlÃ¼ck, dass sich soÂ vieleÂ Menschen ehrenamtlich fÃ¼r ein gutes MiteinanderÂ engagierten. Sie alleÂ brauchtenÂ jetztÂ UnterstÃ¼tzung, schrieb Steinmeier.Â