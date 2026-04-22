CDA warnt Spahn vor Ãœbernahme von Untergangs-ErzÃ¤hlung der AfD

Dennis Radtke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des CDU-SozialflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat Unionsfraktionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) davor gewarnt, wie die AfD vom Untergang Deutschlands zu reden. Spahns Ã„uÃŸerung in der Sendung "Caren Miosga", wonach die schwarz-rote Koalition momentan weitestgehend den Niedergang verwalte, sei "fatal", sagte Radtke dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



Die Menschen wollten LÃ¶sungen, FÃ¼hrung und Orientierung. "Die AfD als Untergangs-Apologet profitiert von Endzeitstimmung. Diese Narrative dÃ¼rfen wir nicht Ã¼bernehmen, sondern mÃ¼ssen ihnen eine christdemokratische ZukunftserzÃ¤hlung entgegensetzen", sagte er. Spahns Satz vom Niedergang passe auch nicht zu einem Macher wie ihm.



Die GrÃ¼nde fÃ¼r die schlechten Umfragewerte fÃ¼r die Union seien komplex. "Es gab bei vielen den Irrglauben, wir mÃ¼ssten nur Migration und BÃ¼rgergeld in den Griff bekommen, und schon drÃ¤ngen wir die AfD zurÃ¼ck", sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft. Migration sei allerdings mehr zu einer ProjektionsflÃ¤che geworden fÃ¼r alles, was in Deutschland nicht mehr funktioniere. Ferner habe die Union Versprechen aus dem Wahlkampf nicht eingehalten.



Zu Ã„uÃŸerungen von CSU-Chef Markus SÃ¶der, der KÃ¼ndigungsschutz in Deutschland mÃ¼sse reformieret werden, sagte Radtke, SÃ¶der fÃ¼hre eine Phantomdebatte. Er habe in GesprÃ¤chen mit Unternehmern nicht den Eindruck gewonnen, dass der KÃ¼ndigungsschutz fÃ¼r sie ein Riesenthema sei, so der CDA-Chef. Energiekosten, sichere Lieferketten, FachkrÃ¤ftemangel und BÃ¼rokratie stÃ¼nden da eher ganz oben. "FrÃ¼her galt als Orientierungspunkt in der Union: von guten MÃ¤chten wunderbar geborgen. Heute habe ich manchmal bei einigen VorschlÃ¤gen und Debatten eher das GefÃ¼hl, dass man stattdessen von allen guten Geistern verlassen ist", sagte Radtke.

