Berlin/Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter die Schulter gebrochen. Das berichtete am Dienstag unter anderem die "Aachener Zeitung".
Wie bereits seit einigen Tagen zu sehen ist, ist der 65-JÃ¤hrige seit dem Unfall auf eine ArmstÃ¼tze angewiesen, die er bei mehreren Ã¶ffentlichen Auftritten getragen hat. Details zum Unfallhergang wurden bislang nicht bekannt.
Laschet gilt als begeisterter E-Scooter-Fahrer und ist seit Jahren regelmÃ¤ÃŸig im Berliner Regierungsviertel auf Leih-Scootern zu sehen.
Lifestyle
Armin Laschet bei E-Scooter-Unfall verletzt
- dts - 21. April 2026, 19:13 Uhr
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Berlin/Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter die Schulter gebrochen. Das berichtete am Dienstag unter anderem die "Aachener Zeitung".
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