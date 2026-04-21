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Britische AufsichtsbehÃ¶rde untersucht Telegram wegen mÃ¶glicher Kinderporno-Inhalte

  • AFP - 21. April 2026, 19:09 Uhr
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Bild: AFP

Die britische MedienaufsichtsbehÃ¶rde Ofcom hat nach eigenen Angaben eine Untersuchung wegen mÃ¶glicher kinderpornografischer Inhalte im Onlinedienst Telegram eingeleitet.

Die britische MedienaufsichtsbehÃ¶rde Ofcom hat nach eigenen Angaben eine Untersuchung wegen mÃ¶glicher kinderpornografischer Inhalte im Onlinedienst Telegram eingeleitet. Sie untersuche das "mutmaÃŸliche Vorhandensein und die Weitergabe" von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs auf Telegram, erklÃ¤rte Ofcom am Dienstag.

Telegram wies die VorwÃ¼rfe von Ofcom gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP "kategorisch" zurÃ¼ck. Seit 2018 habe Telegram "die Ã¶ffentliche Verbreitung" von Missbrauchsdarstellungen praktisch unterbunden. Telegram sei "Ã¼berrascht" von der Untersuchung und "besorgt", dass diese Teil eines "umfassenderen Angriffs" auf Onlineplattformen sein kÃ¶nnte, "die sich fÃ¼r Meinungsfreiheit und das Recht auf PrivatsphÃ¤re einsetzen".

Ofcom kann Geldstrafen in HÃ¶he von bis zu zehn Prozent des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens verhÃ¤ngen. Die MedienaufsichtsbehÃ¶rde erklÃ¤rte, sie habe "Beweise" aus einer "eigenen Bewertung der Plattform" sowie von einer kanadischen Kinderschutzorganisation erhalten.

Telegram hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat. Die Plattform wurde vom in Russland geborenen Unternehmer Pawel Durow mitgegrÃ¼ndet. Durow wurde 2014 in Frankreich vorÃ¼bergehend festgenommen. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, nicht genug gegen die Verbreitung illegaler Inhalte auf Telegram unternommen zu haben.

In Frankreich beschÃ¤ftigt sich die Justiz mit dem Onlinedienst X wegen kinderpornografischer Darstellungen. US-TechmilliardÃ¤r Elon Musk leistete einer Vorladung zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung dazu am Montag nicht Folge.

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