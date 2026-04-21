Fast vier Jahre Haft fÃ¼r Steuerhinterziehung mit Luxusautos in Stuttgart

Justitia

Wegen Steuerhinterziehung in MillionenhÃ¶he beim Handel mit Luxusautos hat das Landgericht Stuttgart einen 47-JÃ¤hrigen zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Der Mann hinterzog Ã¼ber mehrere Jahre hinweg insgesamt eine siebenstellige Summe.

Wegen Steuerhinterziehung in MillionenhÃ¶he beim Handel mit Luxusautos hat das Landgericht Stuttgart einen 47-JÃ¤hrigen zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Der Mann hinterzog Ã¼ber mehrere Jahre hinweg insgesamt eine siebenstellige Summe, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt mitteilte.



Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann beim Handel mit hochpreisigen Fahrzeugen in den Jahren 2009, 2010, 2013 und 2014 in vier FÃ¤llen die Umsatzsteuer hinterzogen hatte. Tatorte waren Reutlingen und TÃ¼bingen.Â Der Prozess gegen ihn lief seit Oktober.