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Amnesty sieht Deutschland bei Menschenrechten am Scheideweg

  • dts - 21. April 2026, 06:50 Uhr
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Vorstellung Amnesty-Report 2025 am 20.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach EinschÃ¤tzung von Amnesty International steht Deutschland mit Blick auf die Menschenrechte vor einem entscheidenden Wendepunkt. Das geht aus dem Amnesty-Report 2025/26 hervor, der am Dienstag verÃ¶ffentlicht wurde. Demnach missachten sowohl autoritÃ¤re als auch demokratische Regierungen weltweit zunehmend Menschenrechte. Zudem werde die internationale Rechtsordnung infrage gestellt.

In Deutschland kritisiert Amnesty die Bundesregierung dafÃ¼r, Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen Ã¼ber das VÃ¶lkerrecht zu stellen und oft zu schweigen, wo es Gegenwehr brauche. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sei besonders durch das Vorgehen gegen palÃ¤stinasolidarische Proteste unter Druck geraten. "Deutschland steht 2026 an einem Scheideweg: Entweder setzt sich die Bundesregierung endlich konsequent fÃ¼r Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ein - oder sie macht sich zur Komplizin autoritÃ¤rer und verbrecherischer Regierungen", sagte Julia Duchrow, GeneralsekretÃ¤rin von Amnesty International in Deutschland.

Im Iran sind die Menschen laut des Berichts von zwei Seiten bedroht: Zum einen durch den vÃ¶lkerrechtswidrigen Krieg der USA und Israels, der das Leben der ZivilbevÃ¶lkerung missachtet, und zum anderen durch die brutale Niederschlagung von Protesten und willkÃ¼rliche Inhaftierungen im Inland. "Die neue US-Regierung hat einen FlÃ¤chenbrand entfacht", sagte Duchrow. "Trumps Politik ist ein systematischer Angriff auf die Menschenrechte und gibt weltweit KrÃ¤ften Auftrieb, die die Menschenrechte missachten."

Die US-Regierung wird im Bericht dafÃ¼r kritisiert, internationale Regeln und Institutionen zu untergraben, indem sie Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhÃ¤ngte. Trotz dieser Angriffe bleibt die Arbeit des Strafgerichtshofs ein Hoffnungsschimmer, da er Menschenrechtsverletzungen aufarbeitet und Verantwortliche zur Rechenschaft zieht. Amnesty fordert von der deutschen Bundesregierung klare Kante bei VÃ¶lkerrechtsverstÃ¶ÃŸen, den Schutz zivilgesellschaftlicher HandlungsrÃ¤ume und die Achtung rechtsstaatlicher GrundsÃ¤tze.

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