Krankenhausgesellschaft warnt vor VerschÃ¤rfung der Klinikkrise

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald GaÃŸ, hat den Gesetzentwurf zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung scharf kritisiert.



"Wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab, weil er MaÃŸnahmen beinhaltet, die dazu fÃ¼hren werden, dass die schon vorhandene Krise der KrankenhÃ¤user nochmals deutlich verschÃ¤rft wird, ohne dass die Ursachen fÃ¼r die Kostenentwicklung angegangen werden", sagte GaÃŸ dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Die Lasten wÃ¼rden BeschÃ¤ftigte und Patienten tragen.



Einsparungen lehnt der Klinikverbandschef nicht grundsÃ¤tzlich ab. "Das Problem ist, dass man uns Einsparungen vorgibt, ohne uns gleichzeitig einen Gestaltungsspielraum zum Senken unserer Kosten einzurÃ¤umen", sagte er. Viele HÃ¤user seien bereits im Defizit. "Wenn man dort Einsparungen vornimmt, treibt man diese roten Zahlen noch tiefer ins Minus." Als zentralen Kostentreiber bezeichnete GaÃŸ das Pflegebudget, das politisch eingefÃ¼hrt worden sei. "Das war kein Vorschlag der KrankenhÃ¤user", sagte GaÃŸ. Es setze aber Anreize, die einem Ã¶konomischen System eigentlich zuwiderlaufen.

