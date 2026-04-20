JU fordert Ausgliederung der GKV-Kosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, fordert die Ausgliederung der Gesundheitskosten von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern aus der gesetzlichen Krankenversicherung.
"Wir mÃ¼ssen es wieder schaffen, dass die Gesundheitskosten der BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger nicht von den Beitragszahlern gezahlt werden, sondern vom Staat, von der Allgemeinheit", sagte er dem Nachrichtensender "Welt". "Wenn wir das Thema Gesundheitsversorgung der BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger nicht vernÃ¼nftig lÃ¶sen, dann bekommen wir ein groÃŸes Akzeptanzproblem bei dieser Gesundheitsreform." Genau das aber dÃ¼rfe nicht passieren, mahnte Winkel. Weder aus Sicht des Staates noch aus Sicht der Beitragszahler sei die Beibehaltung des derzeitigen Finanzierungsmodells nachvollziehbar.
"Aus Sicht des Staates: Wenn ich die Entscheidung treffe, dass BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger, die ja selber keine BeitrÃ¤ge zahlen, auch gesetzlich krankenversichert sein mÃ¼ssen, dann muss ich es auch bezahlen. Dann kann ich das nicht den Beitragszahlern Ã¼berlassen." Das sei unfair und das gehe nicht.
"Und aus Sicht der Beitragszahler: Wenn der Staat jetzt sagt, die BeitrÃ¤ge steigen und die Leistungen werden an der einen oder anderen Stelle gekÃ¼rzt, was richtig ist, weil wir groÃŸen Reformbedarf haben, dann kann es aber nicht sein, dass man ihnen gleichzeitig sagt: Ihr finanziert weiter die BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger, von denen ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte noch nicht mal einen deutschen Pass hat." Das kÃ¶nne nicht funktionieren und deswegen brauche man da dringend auch diesen Vorschlag im Kabinettsbeschluss. "Die Kosten fÃ¼r die BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger, die mÃ¼ssen von der Allgemeinheit getragen werden und nicht von den Beitragszahlern."
Auch die von Familienministerin Nina Warken (CDU) geplante ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze sieht Winkel kritisch: "Der Fokus muss liegen auf einer Ausgabenreform und nicht auf einer Einnahmenreform. Wir haben genug Geld in Deutschland - nur es ist teilweise ungerecht verteilt, ineffizient verteilt. Und wir brauchen jetzt nicht noch mehr Einnahmen fÃ¼r den Staat. Bei der Beitragsbemessungsgrenze hat mich ein bisschen Ã¼berrascht: Es lag ja nicht im Feld der VorschlÃ¤ge aus der Kommission."
Lifestyle
JU fordert Ausgliederung der GKV-Kosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
- dts - 20. April 2026, 13:19 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, fordert die Ausgliederung der Gesundheitskosten von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern aus der gesetzlichen Krankenversicherung.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald GaÃŸ, hat den Gesetzentwurf zur Stabilisierung der gesetzlichenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Parlamentswahl in Bulgarien setzt die Bundesregierung auf eine zÃ¼gige Regierungsbildung. "Wir hoffen, dass in Sofia schnell eineMehr
Das Verwaltungsgericht Kassel hat eine GrundstÃ¼ckseigentÃ¼merin zur BekÃ¤mpfung einer Rattenplage verpflichtet. Das Gericht wies in einem am Montag verÃ¶ffentlichten BeschlussMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen. "Wir GrÃ¼nenMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthinMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische BundesamtMehr