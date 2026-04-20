Bundesregierung setzt auf schnelle Regierungsbildung in Bulgarien

Bulgarisches Parlament (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Parlamentswahl in Bulgarien setzt die Bundesregierung auf eine zÃ¼gige Regierungsbildung.



"Wir hoffen, dass in Sofia schnell eine stabile Regierung gebildet werden kann", sagte ein Sprecher des AuswÃ¤rtigen Amts am Montag der dts Nachrichtenagentur. "Denn in schwierigen Zeiten brauchen wir in der EuropÃ¤ischen Union verlÃ¤ssliche Partner fÃ¼r diese zahlreichen Herausforderungen, die wir gemeinsam anzugehen haben." Und in diesem Sinne sehe man dann auch der Regierungsbildung in Bulgarien entgegen.



Auf Nachfrage, ob die Bundesregierung Blockaden auf EU-Ebene durch den als prorussisch geltenden Wahlsieger Rumen Radew erwarte, sagte der Sprecher, dass das zum jetzigen Zeitpunkt schlicht spekulativ sei. "GrundsÃ¤tzlich gehen wir davon aus, dass es wie eben in der Vergangenheit auch im Dialog mit allen unseren europÃ¤ischen Partnern mÃ¶glich ist, weiter eine starke und geeinte europÃ¤ische Position zu finden, eine starke Nato und eine verteidigungsfÃ¤hige Ukraine sicherzustellen."



Bei der Wahl am Sonntag hatte die Wahlallianz von Ex-Staatschef Radew einen Ã¼berraschend deutlichen Erfolg eingefahren. Nach AuszÃ¤hlung des GroÃŸteils der Stimmen kommt sie auf rund 44,7 Prozent der Stimmen und damit wohl auch auf eine absolute Mehrheit im Parlament. Das konservative BÃ¼ndnis Gerb-SDS erreichte rund 13,4 Prozent. Auf dem dritten Platz folgt das liberal-konservative BÃ¼ndnis PP-DB mit 12,7 Prozent.

