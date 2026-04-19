Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, rechnet vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland mit mehr Desinformation. Er begrÃ¼ndete dies mit dem deutlichen RÃ¼ckgang der Asylzahlen: FÃ¼r den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin und die AfD sei diese Entwicklung "pures Gift", sagte Fiedler dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).
Putin verliere damit bei seiner hybriden KriegsfÃ¼hrung ein wesentliches Element zur Destabilisierung der EuropÃ¤ischen Union sowie ihrer Demokratien. "Die AfD als Multiplikator von Putins Propaganda verliert ein wesentliches Element ihrer Politik." In der Folge rechne er "vor allem im Vorfeld der kommenden Landtagswahlen" mit "einem verstÃ¤rkten Auftreten von Desinformationskampagnen."
Die Union sieht die rÃ¼cklÃ¤ufigen Asylantragszahlen als BestÃ¤tigung fÃ¼r ihre Migrationspolitik. "Das ist nicht zuletzt entscheidend fÃ¼r die Befriedung unserer Gesellschaft", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), dem "Handelsblatt". Als Beleg dafÃ¼r fÃ¼hrte er an, dass Migration "nicht mehr als Problem-Thema Nummer eins in den Umfragen" genannt werde. "Damit entziehen wir auch der AfD auf einem entscheidenden Politikfeld den NÃ¤hrboden und schÃ¼tzen damit unsere Demokratie."
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SPD warnt vor Desinformationskampagnen vor Ost-Wahlen
- dts - 19. April 2026, 17:09 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, rechnet vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland mit mehr Desinformation. Er begrÃ¼ndete dies mit dem deutlichen RÃ¼ckgang der Asylzahlen: FÃ¼r den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin und die AfD sei diese Entwicklung "pures Gift", sagte Fiedler dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).
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