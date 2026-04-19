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Banaszak kritisiert Warkens GKV-Reform

  • dts - 19. April 2026, 16:44 Uhr
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Felix Banaszak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hÃ¤lt eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung fÃ¼r notwendig. "Die gesetzlichen Krankenversicherungen stecken finanziell in der Sackgasse", sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Deshalb ist eine Reform dringend nÃ¶tig und es ist richtig, dabei auch die Ausgabenseite in den Blick zu nehmen."

Gleichzeitig Ã¼bte er scharfe Kritik an den VorschlÃ¤gen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU). "Die VorschlÃ¤ge drohen, einseitig Beitragszahler und Betriebe zu belasten. Das ist das falsche Signal in einer Zeit, in der viele Menschen ohnehin unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden und auch die Wirtschaft unter Druck steht."

Er geht einen Schritt weiter: Der Ministerin fehle offenbar der Mut, sich mit den einflussreichen Lobbyinteressen anzulegen und die wirklich groÃŸen Kostentreiber im Gesundheitssystem anzugehen. "VorschlÃ¤ge dafÃ¼r liegen auf dem Tisch, etwa die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen aus Steuermitteln oder eine konsequente Begrenzung der Arzneimittelkosten." Laut Banaszak sei zudem wichtig, auch die PrÃ¤vention in den Blick zu nehmen, um langfristig Kosten zu senken. "Denn wer hier spart, zahlt am Ende doppelt."

Banaszak forderte Warken dazu auf, "nicht nur an den Symptomen herumzudoktern, sondern die Lasten fair zu verteilen und mutig auch Kostentreiber anzugehen". Ansonsten wÃ¼rde diese Reform Vertrauen verspielen und die Schieflage im System verstÃ¤rken.

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