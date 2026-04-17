Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Die EinfÃ¼hrung der Organspende nach einem endgÃ¼ltigen Herz-Kreislauf-Stillstand kÃ¶nnte laut einer Studie in Deutschland die Zahl der Transplantationen deutlich erhÃ¶hen und Wartezeiten verkÃ¼rzen.
Das teilten Forscher der UniversitÃ¤t Kiel und der Eurotransplant International Foundation am Freitag mit. Ihre auf europÃ¤ischen Daten basierende Studie wurde im Deutschen Ã„rzteblatt verÃ¶ffentlicht.
Derzeit ist in Deutschland nur die Organspende nach einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall zulÃ¤ssig. In vielen anderen LÃ¤ndern ist zusÃ¤tzlich die kontrollierte Spende nach Herzstillstand etabliert. Modellrechnungen fÃ¼r das Jahr 2023 zeigen, dass bei einer Ãœbernahme von Rahmenbedingungen wie in der Schweiz etwa 35 Prozent mehr Leber- und 60 Prozent mehr Nierentransplantationen mÃ¶glich gewesen wÃ¤ren.
Die Autoren der Studie betonen, dass die Wirkung stark von den jeweiligen organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen abhÃ¤nge. Sie wollen mit ihrer Arbeit die Ã¶ffentliche Debatte erweitern, die sich derzeit vor allem auf die EinfÃ¼hrung der WiderspruchslÃ¶sung konzentriere. Die Entscheidung Ã¼ber eine mÃ¶gliche EinfÃ¼hrung der Herz-Kreislaufstillstand-Spende sei eine gesellschaftliche und politische Frage.
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Studie sieht Potenzial fÃ¼r mehr Organspenden nach Herzstillstand
- dts - 17. April 2026, 07:45 Uhr
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Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Die EinfÃ¼hrung der Organspende nach einem endgÃ¼ltigen Herz-Kreislauf-Stillstand kÃ¶nnte laut einer Studie in Deutschland die Zahl der Transplantationen deutlich erhÃ¶hen und Wartezeiten verkÃ¼rzen.
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