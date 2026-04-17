Unmut im Familienministerium wegen KÃ¼rzung bei "Demokratie leben"

Familienministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Bundesfamilienministerium von Karin Prien (CDU) gibt es Ã„rger wegen des geplanten Umbaus beim DemokratiefÃ¶rderprogramm. Die CDU-Politikerin hatte vor drei Wochen bekannt gegeben, dass sie mehr als 200 Organisationen frÃ¼hzeitig die Gelder kÃ¼rzt. Insider vermuten, dass dies politisch motiviert ist, weil "Demokratie leben" einigen in der Union als zu linkslastig gilt.



Geplant sind neue FÃ¶rderrichtlinien: KÃ¼nftig sollen Projekte gegen Antisemitismus, islamischen Extremismus und Linksextremismus "deutlich stÃ¤rker" berÃ¼cksichtigt werden als jene gegen Rechtsextremismus. Das hatte Priens StaatssekretÃ¤r Ingo Behnel im Oktober in einem Schreiben an die bislang GefÃ¶rderten erklÃ¤rt, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet.



Der "Spiegel" sprach mit Mitarbeitern Priens, die im Bereich der DemokratiefÃ¶rderung arbeiten. Sie kritisieren, dass die Hausleitung schlecht informiert wirke, wenn es um das Programm gehe. So habe es zuletzt geheiÃŸen, man mÃ¼sse mehr gegen Antisemitismus machen, dabei hatten mindestens 15 Projekte, deren FÃ¶rderung nun gestoppt wurde, diesen Schwerpunkt. "Wir agieren so kopflos und chaotisch, es ist peinlich", sagte ein Mitarbeiter. Ein anderer fragt sich, ob er sich "inzwischen nicht eher zum MittÃ¤ter" bei der Vernichtung zivilgesellschaftlicher Organisationen mache.



Schon jetzt wurden FÃ¶rderbescheide angepasst, die fÃ¼r einige Organisationen die rechtlichen Risiken erhÃ¶hen, wie "Spiegel"-Recherchen zeigen. In einem Originalbescheid aus dem Ministerium heiÃŸt es unter Ziffer 2.11.a nun, dass die Initiativen verpflichtet seien, "sicherzustellen", dass sie eine UnterstÃ¼tzung extremistischer Strukturen vermeiden. Alle Projekte bekennen sich schon jetzt dazu, dass sie keine Extremisten finanzieren, die Formulierung nun kÃ¶nnte jedoch juristische Konsequenzen haben. Projekte, die Rechtsextremisten oder Islamisten beim Ausstieg aus der Szene helfen wollen, kÃ¶nnten beispielsweise in Schwierigkeiten geraten, weil sie keine Garantie haben, dass diese Personen nicht rÃ¼ckfÃ¤llig werden.



An anderer Stelle musste das Ministerium bereits zurÃ¼ckrudern und eine Nebenbestimmung "prÃ¤zisieren", wie es in einem Schreiben an alle "Partnerschaften fÃ¼r Demokratie" heiÃŸt, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet. Dabei geht es um einen Nachweis der Nachhaltigkeit. Das Ministerium hatte die Anforderungen so hoch gehÃ¤ngt, dass diese je nach Kommunalverfassung oder aufgrund von MehrheitsverhÃ¤ltnissen vor Ort gar nicht erfÃ¼llbar waren. Nun kÃ¶nnen Ausnahmen beantragt werden.



Auf konkrete Fragen des "Spiegel" antwortete das Ministerium nicht. Als Antwort schickte die Pressestelle ein dreiseitiges PDF mit allgemeinen Hintergrundinformationen und verwies auf Ã¶ffentliche Aussagen der Ministerin.

