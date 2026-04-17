Brasiliens PrÃ¤sident will mit Merz den Multilateralismus stÃ¤rken

Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Braslia (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender globaler Spannungen setzt der brasilianische StaatsprÃ¤sident Lula da Silva auf eine "strategische Partnerschaft" mit Deutschland, um den Multilateralismus zu stÃ¤rken. "Ich bin Ã¼berzeugt, dass der Multilateralismus alternativlos ist", schreibt da Silva in einem Gastbeitrag fÃ¼r den "Tagesspiegel" und das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). "Nur durch ihn kÃ¶nnen wir den Forderungen unserer VÃ¶lker und der gesamten Menschheit nach Frieden, Nachhaltigkeit und geteiltem Wohlstand gerecht werden."



Brasilien ist Partnerland bei der Hannover Messe, die an diesem Wochenende beginnen soll. Er habe die Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz nach Hannover angenommen, um die Partnerschaft zwischen Brasilien und Deutschland weiter zu vertiefen, schreibt Lula da Silva. "WÃ¤hrend die globale InstabilitÃ¤t zunimmt, setzen unsere LÃ¤nder auf Dialog und Zusammenarbeit, um konkrete LÃ¶sungen fÃ¼r die groÃŸen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln."



Man erlebe gerade "einen besonders kritischen Moment der Weltpolitik", so da Silva. "Der Unilateralismus nimmt zu, das Recht des StÃ¤rkeren drÃ¤ngt sich vor, die MilitÃ¤rausgaben erreichen mit rund 2,7 Billionen US-Dollar einen neuen Rekord - dabei genÃ¼gten nur vier Prozent dieses Betrags, um den Hunger in der Welt zu beenden."



Zudem wÃ¼rden Zollstreitigkeiten das HandelsgefÃ¼ge durcheinanderbringen und Ungleichheiten vertiefen. In diesem Zusammenhang hob der brasilianische PrÃ¤sident die Bedeutung des Freihandelsabkommens zwischen der EuropÃ¤ischen Union und der sÃ¼damerikanischen Wirtschaftsorganisation Mercosur hervor, das im Januar unterzeichnet und ab 1. Mai 2026 vorlÃ¤ufig angewendet werden soll.



"Das Abkommen erweitert den Zugang zu MÃ¤rkten, schafft klare, vorhersehbare Regeln und bietet so Raum fÃ¼r die Ausweitung von Investitionen, Exporten und Produktionsketten auf beiden Seiten des Atlantiks", schreibt der brasilianische PrÃ¤sident. "Sein wahrer Erfolg wird daran gemessen werden, wie schnell seine VorzÃ¼ge Fabriken, Landwirtschaft, Supermarktregale und die GeldbÃ¶rsen der BÃ¼rger erreichen. Sein Erfolg wird zeigen, dass beide Seiten von multilateralen LÃ¶sungen profitieren."



Brasilien ist in diesem Jahr erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder Partnerland der Messe Hannover und dort mit 140 Unternehmen vertreten. Gemeinsam mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll der brasilianische PrÃ¤sident Lula da Silva am Sonntag die Industriemesse erÃ¶ffnen.

