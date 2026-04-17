Lifestyle

Brasiliens PrÃ¤sident will mit Merz den Multilateralismus stÃ¤rken

  • dts - 17. April 2026, 07:00 Uhr
Bild vergrößern: Brasiliens PrÃ¤sident will mit Merz den Multilateralismus stÃ¤rken
Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Braslia (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender globaler Spannungen setzt der brasilianische StaatsprÃ¤sident Lula da Silva auf eine "strategische Partnerschaft" mit Deutschland, um den Multilateralismus zu stÃ¤rken. "Ich bin Ã¼berzeugt, dass der Multilateralismus alternativlos ist", schreibt da Silva in einem Gastbeitrag fÃ¼r den "Tagesspiegel" und das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). "Nur durch ihn kÃ¶nnen wir den Forderungen unserer VÃ¶lker und der gesamten Menschheit nach Frieden, Nachhaltigkeit und geteiltem Wohlstand gerecht werden."

Brasilien ist Partnerland bei der Hannover Messe, die an diesem Wochenende beginnen soll. Er habe die Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz nach Hannover angenommen, um die Partnerschaft zwischen Brasilien und Deutschland weiter zu vertiefen, schreibt Lula da Silva. "WÃ¤hrend die globale InstabilitÃ¤t zunimmt, setzen unsere LÃ¤nder auf Dialog und Zusammenarbeit, um konkrete LÃ¶sungen fÃ¼r die groÃŸen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln."

Man erlebe gerade "einen besonders kritischen Moment der Weltpolitik", so da Silva. "Der Unilateralismus nimmt zu, das Recht des StÃ¤rkeren drÃ¤ngt sich vor, die MilitÃ¤rausgaben erreichen mit rund 2,7 Billionen US-Dollar einen neuen Rekord - dabei genÃ¼gten nur vier Prozent dieses Betrags, um den Hunger in der Welt zu beenden."

Zudem wÃ¼rden Zollstreitigkeiten das HandelsgefÃ¼ge durcheinanderbringen und Ungleichheiten vertiefen. In diesem Zusammenhang hob der brasilianische PrÃ¤sident die Bedeutung des Freihandelsabkommens zwischen der EuropÃ¤ischen Union und der sÃ¼damerikanischen Wirtschaftsorganisation Mercosur hervor, das im Januar unterzeichnet und ab 1. Mai 2026 vorlÃ¤ufig angewendet werden soll.

"Das Abkommen erweitert den Zugang zu MÃ¤rkten, schafft klare, vorhersehbare Regeln und bietet so Raum fÃ¼r die Ausweitung von Investitionen, Exporten und Produktionsketten auf beiden Seiten des Atlantiks", schreibt der brasilianische PrÃ¤sident. "Sein wahrer Erfolg wird daran gemessen werden, wie schnell seine VorzÃ¼ge Fabriken, Landwirtschaft, Supermarktregale und die GeldbÃ¶rsen der BÃ¼rger erreichen. Sein Erfolg wird zeigen, dass beide Seiten von multilateralen LÃ¶sungen profitieren."

Brasilien ist in diesem Jahr erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder Partnerland der Messe Hannover und dort mit 140 Unternehmen vertreten. Gemeinsam mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll der brasilianische PrÃ¤sident Lula da Silva am Sonntag die Industriemesse erÃ¶ffnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    AfD im
    AfD im "Politbarometer" erstmals vor Union

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD liegt im neuen ZDF-"Politbarometer" erstmals vor der Union. Wenn bereits am Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤me die AfD unverÃ¤ndert auf

    Mehr
    Unmut im Familienministerium wegen KÃ¼rzung bei
    Unmut im Familienministerium wegen KÃ¼rzung bei "Demokratie leben"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Bundesfamilienministerium von Karin Prien (CDU) gibt es Ã„rger wegen des geplanten Umbaus beim DemokratiefÃ¶rderprogramm. Die CDU-Politikerin

    Mehr
    Umfrage: GrÃ¼nen-AnhÃ¤nger hÃ¤ufig aufgebracht Ã¼ber andere Meinungen
    Umfrage: GrÃ¼nen-AnhÃ¤nger hÃ¤ufig aufgebracht Ã¼ber andere Meinungen

    Allensbach (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Instituts fÃ¼r Meinungsforschung Allensbach geben GrÃ¼nen-WÃ¤hler unter den AnhÃ¤ngern aller Bundestagsparteien am

    Mehr
    Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
    Netflix-Aktie bricht ein - MitgrÃ¼nder Hastings verkÃ¼ndet RÃ¼ckzug
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten - Libanesische Armee wirft Israel VerstÃ¶ÃŸe vor
    Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten - Libanesische Armee wirft Israel VerstÃ¶ÃŸe vor
    TourÃ© kritisiert steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie
    TourÃ© kritisiert steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie
    Interims-Chef der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE gibt Posten Ende Mai auf
    Interims-Chef der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE gibt Posten Ende Mai auf
    Hubig stellt Gesetz gegen digitale Gewalt im Netz vor
    Hubig stellt Gesetz gegen digitale Gewalt im Netz vor
    Merz in Paris zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Sicherung der StraÃŸe von Hormus
    Merz in Paris zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Sicherung der StraÃŸe von Hormus
    Bundestag stimmt Ã¼ber Gesetzesgrundlage fÃ¼r E-AutofÃ¶rderung ab
    Bundestag stimmt Ã¼ber Gesetzesgrundlage fÃ¼r E-AutofÃ¶rderung ab

    Top Meldungen

    Warken will GehÃ¤lter der Kassen-VorstÃ¤nde begrenzen
    Warken will GehÃ¤lter der Kassen-VorstÃ¤nde begrenzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will im Rahmen der geplanten Finanzreform fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung auch die

    Mehr
    SPD-Fraktion kritisiert ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze
    SPD-Fraktion kritisiert ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat mit Skepsis auf die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) reagiert, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze fÃ¼r die

    Mehr
    Merz will
    Merz will "EntlastungsprÃ¤mie" auch 2027 gelten lassen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will den Arbeitgebern nun offenbar ein Jahr mehr Zeit geben, die geplante "EntlastungsprÃ¤mie" in HÃ¶he von

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts