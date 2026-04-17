Umfrage: GrÃ¼nen-AnhÃ¤nger hÃ¤ufig aufgebracht Ã¼ber andere Meinungen

Menschen in einer FuÃŸgÃ¤ngerzone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Allensbach (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Instituts fÃ¼r Meinungsforschung Allensbach geben GrÃ¼nen-WÃ¤hler unter den AnhÃ¤ngern aller Bundestagsparteien am hÃ¤ufigsten zu, aufgebracht Ã¼ber Meinungen zu sein, die von ihrer eigenen abweichen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitagausgabe).



Auf die Frage "Wenn Sie mit jemandem zu tun haben, der ganz andere Meinungen vertritt als Sie selbst: Regt Sie das oft auf, oder haben Sie damit meist kein Problem?" gaben demnach 28 Prozent der GrÃ¼nen-WÃ¤hler an, sie regten sich darÃ¼ber auf. Es folgen die AfD-WÃ¤hler mit 24 Prozent, unter den UnionswÃ¤hlern sind es 19 Prozent, unter den SPD-WÃ¤hlern 18 Prozent. Der BevÃ¶lkerungsdurchschnitt liegt demnach bei 21 Prozent.



Die Ergebnisse der Umfrage stellen zudem die verbreitete Auffassung in Frage, dass Nutzer sozialer Medien weitgehend nur in ihrer eigenen Meinungsblase kommunizieren. Die "analogen Freundeskreise" sind laut der Umfrage politisch noch homogener als die digitalen.



Nur rund ein Zehntel der Befragten, die angaben, sich regelmÃ¤ÃŸig mit einem Kreis von Freunden und Bekannten zu treffen, sagten, in diesem Bekanntenkreis herrsche eine Stimmung zugunsten einer anderen Partei, als der Befragte selbst bevorzugt. Von denen, die sich regelmÃ¤ÃŸig mit anderen in den sozialen Netzwerken Ã¼ber Politik austauschen, machten demnach rund doppelt so viele die gleiche Angabe.

