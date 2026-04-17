Hollywoodstar Tom Cruise schlÃ¼pft wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete "Maverick" Mitchell: Die Arbeiten an dem Film "Top Gun 3" haben offiziell begonnen. Das Drehbuch sei bereits "weit fortgeschritten", sagte der Co-Chef des Filmstudios Paramount Pictures, Josh Greenstein, am Donnerstag bei dem Branchentreffen CinemaCon in Las Vegas. Hauptdarsteller Cruise werde fÃ¼r den Film erneut mit Produzent Jerry Bruckheimer zusammenarbeiten.
Der erste "Top Gun"-Film war 1986 in die Kinos gekommen. Der Actionstreifen wurde trotz verhaltener Kritiken ein riesiger Publikumserfolg und machte Cruise zum Superstar. Die Fortsetzung "Top Gun: Maverick" spielte 2022 weltweit 1,5 Milliarden Dollar ein.Â
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Actionfilm mit Tom Cruise: Arbeit an "Top Gun 3" hat offiziell begonnen
- AFP - 17. April 2026, 03:08 Uhr
Hollywoodstar Tom Cruise schlÃ¼pft wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete 'Maverick' Mitchell: Die Arbeiten an dem Film 'Top Gun 3' haben offiziell begonnen.
Hollywoodstar Tom Cruise schlÃ¼pft wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete "Maverick" Mitchell: Die Arbeiten an dem Film "Top Gun 3" haben offiziell begonnen. Das Drehbuch sei bereits "weit fortgeschritten", sagte der Co-Chef des Filmstudios Paramount Pictures, Josh Greenstein, am Donnerstag bei dem Branchentreffen CinemaCon in Las Vegas. Hauptdarsteller Cruise werde fÃ¼r den Film erneut mit Produzent Jerry Bruckheimer zusammenarbeiten.
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