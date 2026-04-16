Monet-GemÃ¤lde fÃ¼r zehn Millionen Euro versteigert - HÃ¶chstpreis in Frankreich

Monet-GemÃ¤lde "VÃ©theuil, effet du matin"

Ein GemÃ¤lde des franzÃ¶sischen Impressionisten Claude Monet ist in Paris fÃ¼r knapp 10,2 Millionen Euro versteigert worden. Damit erzielte 'VÃ©theuil, effet du matin' einen Rekordpreis fÃ¼r ein Monet-Werk bei einer Versteigerung in Frankreich.

Ein GemÃ¤lde des franzÃ¶sischen Impressionisten Claude Monet ist in Paris fÃ¼r knapp 10,2 Millionen Euro versteigert worden. Damit erzielte "VÃ©theuil, effet du matin" (frei Ã¼bersetzt: VÃ©theuil, Morgenstimmung) einen Rekordpreis fÃ¼r ein Monet-Werk bei einer Versteigerung in Frankreich, wie das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mitteilte. Um das 1901 entstandene GemÃ¤lde war demnach bei der Auktion ein zehnminÃ¼tiger intensiver Bieterwettkampf entbrannt.



Ein weiteres Werk des Impressionisten - "Les Iles de Port-Villez" (Die Inseln von Port-Villez) aus dem Jahr 1883 - wurde bei der Auktion fÃ¼r 6,45 Millionen Euro versteigert. Die beiden Werke befanden sich bislang in privaten Sammlungen und waren seit rund hundert Jahren nicht mehr Ã¶ffentlich zu sehen. Der SchÃ¤tzwert von "VÃ©theuil, effet du matin" hatte zwischen sechs und acht Millionen Euro gelegen, der von "Les Iles de Port-Villez" zwischen drei und fÃ¼nf Millionen Euro.



Die beiden Werke waren geradezu SchnÃ¤ppchen im Vergleich zum Rekordpreis, der jemals bei einer Auktion fÃ¼r ein Werk von Monet (1840-1926) erzielt wurde. 2019 war bei Sotheby's in New York das GemÃ¤lde "Heuhaufen" fÃ¼r 110,7 Millionen Dollar versteigert worden. Das GemÃ¤lde gehÃ¶rt zu einer berÃ¼hmten Serie von Bildern, auf denen Monet Heu- und Getreideschober in stÃ¤ndig wechselndem Licht und bei unterschiedlicher Witterung darstellte.