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Linnemann will MindestgrÃ¶ÃŸen fÃ¼r Krankenkassen

  • dts - 16. April 2026, 18:55 Uhr
Bild vergrößern: Linnemann will MindestgrÃ¶ÃŸen fÃ¼r Krankenkassen
AOK (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat vorgeschlagen, die Zahl der Krankenkassen in Deutschland drastisch zu reduzieren und dafÃ¼r eine MindestgrÃ¶ÃŸe als Kriterium fÃ¼r einen Bestandsschutz einzufÃ¼hren.

"Zum Beispiel kÃ¶nnte man es auf die GrÃ¶ÃŸe beziehen, dass man sagt: 500.000 oder 750.000 Mitglieder mindestens muss eine Krankenkasse haben", sagte Linnemann am Donnerstag der "Welt".

"Wir mÃ¼ssen natÃ¼rlich Ãœbergangsfristen organisieren, von fÃ¼nf Jahren", so Linnemann. Es sei klar, dass es nicht von heute auf morgen gehe. "Aber ich will nicht nur die Debatte, sondern ich will, dass sich da etwas Ã¤ndert."

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