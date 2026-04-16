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Trump: Israel und Libanon einigen sich auf Feuerpause

  • dts - 16. April 2026, 17:52 Uhr

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Washington: Trump: Israel und Libanon einigen sich auf Feuerpause. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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