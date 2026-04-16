Trump: Israel und Libanon einigen sich auf Feuerpause

Hohe Kerosinkosten und ArbeitskÃ¤mpfe: Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline Die hohen Kerosinkosten und die derzeitigen ArbeitskÃ¤mpfe werden fÃ¼r die Lufthansa immer mehr zur Belastung. Die Airline stoppte am Donnerstag mit sofortiger Wirkung das Mehr

Reiche: Deutschland hat keinen Mangel an Kerosin Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht keine drohenden Knappheiten von Flugzeugtreibstoff in Deutschland. "Hier haben wir in Deutschland keinen Mangel an Mehr