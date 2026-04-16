Innenministerium nutzte Haber-Verfahren im vergangenen Jahr 51 Mal

Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesinnenministerium von Alexander Dobrindt (CSU) hat im vergangenen Jahr 51 Mal das sogenannte Haber-Verfahren angewandt. Das teilte eine Ministeriumssprecherin der "taz" (Freitagsausgabe) mit.



Mit dem Verfahren werden Projekte oder Einzelpersonen Ã¼ber eine Anfrage beim Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz Ã¼berprÃ¼ft, bevor diese staatliche FÃ¶rdergelder erhalten. Welches Ergebnis die 51 PrÃ¼fungen erbrachten, lieÃŸ das Ministerium offen.



Mit den 51 PrÃ¼ffÃ¤llen liegt das Bundesinnenministerium derzeit an der Spitze aller Ministerien bei der Anwendung des Verfahrens. Die "taz" hatte bei allen Ministerien angefragt, wie oft dort zuletzt das Verfahren eingesetzt wurde. Das Kulturstaatsministerium hatte neben den fÃ¼r den Buchhandlungspreis nominierten BuchlÃ¤den demnach nur noch einen weiteren Fall, Ã¼ber den aus GrÃ¼nden des Geheimschutzes keine Auskunft erteilt wurde. Das Forschungsministerium sprach von "seltenen FÃ¤llen" in den vergangenen Jahren.



Im Familienministerium und im Entwicklungsministerium hieÃŸ es, gefÃ¶rderte Projekte seien zuletzt nur in der ersten Stufe des Verfahrens geprÃ¼ft worden: Ã¼ber einen Abgleich mit den Ã¶ffentlichen Verfassungsschutzberichten. Andere Ministerien erklÃ¤rten, das Verfahren zuletzt nicht angewandt zu haben.



Das Bundesinnenministerium hatte Ã¼ber Wochen keine Antwort auf eine Anfrage gegeben, wie viele Haber-Verfahren dort zuletzt angewandt wurden. Clara BÃ¼nger, Vizevorsitzende der Linken-Fraktion im Bundestag, sagte der Zeitung, dass auch eine entsprechende Parlamentsanfrage von ihr vom 12. MÃ¤rz ebenfalls bis heute nicht beantwortet sei. "Offenbar soll vertuscht werden, wie tief der Verfassungsschutz inzwischen in FÃ¶rderentscheidungen und Preisvergaben eingreift", sagte BÃ¼nger der Zeitung. "Das ist ein Angriff auf die parlamentarische Kontrolle und ein weiterer Beleg dafÃ¼r, dass das Haber-Verfahren abgeschafft werden muss." Man werde die "GeheimniskrÃ¤merei nicht hinnehmen".



Das Verfahren war in den Ã¶ffentlichen Fokus geraten, nachdem im MÃ¤rz bekannt wurde, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) drei BuchlÃ¤den Ã¼ber das Haber-Verfahren beim Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz Ã¼berprÃ¼fen und sie danach von der PreistrÃ¤gerliste des Buchhandlungspreises streichen lieÃŸ. Das Verfahren basiert auf einem Erlass des Bundesinnenministeriums aus dem Jahr 2017. Ziel ist es, die Vergabe von staatlichen FÃ¶rdergeldern an Extremisten zu verhindern.

