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Roth plÃ¤diert fÃ¼r mehr Trainerinnen in der MÃ¤nner-Bundesliga

  • dts - 16. April 2026, 16:17 Uhr
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Claudia Roth (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here Kulturstaatsministerin Claudia Roth (GrÃ¼ne) plÃ¤diert nach dem Vorbild von Union Berlin fÃ¼r mehr Trainerinnen in der MÃ¤nner-Bundesliga. "Das Geschlecht darf bei der Besetzung solcher Posten keine Rolle spielen, in der Bundesliga wie in jedem anderen Bereich", sagte die GrÃ¼nen-Bundestagsabgeordnete dem "Spiegel". "Frauen beweisen seit Jahrzehnten, dass sie als FÃ¼hrungskrÃ¤fte mindestens genauso gut geeignet sind wie MÃ¤nner."

Der "toxische Umgang, der im ProfifuÃŸball leider noch immer herrscht, der wÃ¼rde durch weibliche FÃ¼hrungskrÃ¤fte vielleicht endlich zurÃ¼ckgehen", so Roth. "Das wÃ¤re ein Gewinn fÃ¼r den ProfifuÃŸball."

Roth lobte den 1. FC Union, der Marie-Louise Eta am vergangenen Wochenende zur ersten Cheftrainerin in der Geschichte der MÃ¤nner-FuÃŸball-Bundesliga berufen hat. Seitdem wird Eta allerdings in den sozialen Medien teils mit Hetze und HÃ¤me angegangen.

"Union Berlin macht aktuell wirklich alles richtig, indem sich die Verantwortlichen und der Verein Ã¶ffentlich hinter sie stellen und das Verhalten dieser sogenannten Fans klar verurteilen", sagte Roth. Der Verein zeige damit Haltung, "die bei so einer Verpflichtung essenziell ist und eigentlich auch selbstverstÃ¤ndlich sein sollte".

Eta sei eine "ausgewiesene FuÃŸballfachfrau", die alle Voraussetzungen mitbringe, an denen auch mÃ¤nnliche Kollegen gemessen wÃ¼rden. "Genau dieses Bewusstsein um die eigene Kompetenz ist ein wichtiger Schutzschild gegen HÃ¤me und Hetze. Dazu ist der RÃ¼ckhalt aus dem Umfeld enorm wichtig", so Roth.

Die GrÃ¼nen-Politikerin ist Mitglied des FC Augsburg. Roth ist auch Vizevorsitzende des Kuratoriums der Kulturstiftung des Deutschen FuÃŸball-Bundes (DFB).

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