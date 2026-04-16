Im Rechtsstreit um den VersteigerungserlÃ¶s aus einer einst gemeinsamen erworbenen Immobilie hat der Berliner Rapper Bushido einen Erfolg gegen seinen ehemaligen Manager Arafat A.-C. erreicht. Das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel wies am Mittwoch eine Berufung A.-C.s zurÃ¼ck, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Demnach steht Bushido eine Summe von 3,8 Millionen Euro zu. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.
Bushido und A.-C. hatten einst gemeinsam ein GrundstÃ¼ck im brandenburgischen Kleinmachnow gekauft. Nachdem es zum Bruch zwischen den beiden MÃ¤nnern kam, wurde es zwangsversteigert. Das Geld wurde beim Amtsgericht Potsdam hinterlegt, sollte jedoch laut einem Urteil des Landgerichts Potsdams freigegeben werden. Dagegen legte A.-C. Berufung ein - ohne Erfolg.
Bushido und sein ehemaliger Manager streiten und stritten in diversen Prozessen um VermÃ¶gensfragen. So entschied das Berliner Kammergericht im Januar, dass A.-C. knapp 1,8 Millionen Euro an Bushido wegen eines sittenwidrigen Managementvertrags zahlen muss, der den KÃ¼nstler unangemessen benachteiligte. Im Sommer 2024 urteilte das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel, dass Bushido A.-C. zu Recht aus einer fÃ¼r gemeinsame ImmobiliengeschÃ¤fte in der Gemeinde RÃ¼dersdorf gegrÃ¼ndeten Gesellschaft bÃ¼rgerlichen Rechts ausgeschlossen hatte.
Lifestyle
Streit um ErlÃ¶s aus gemeinsamer Immobilie mit frÃ¼herem Manager: Erfolg fÃ¼r Bushido
- AFP - 16. April 2026, 15:49 Uhr
Im Rechtsstreit um den VersteigerungserlÃ¶s aus einer einst gemeinsamen erworbenen Immobilie hat der Berliner Rapper Bushido einen Erfolg gegen seinen ehemaligen Manager Arafat A.-C. erreicht. Das Oberlandesgericht wies eine Berufung A.-C.s zurÃ¼ck.
Im Rechtsstreit um den VersteigerungserlÃ¶s aus einer einst gemeinsamen erworbenen Immobilie hat der Berliner Rapper Bushido einen Erfolg gegen seinen ehemaligen Manager Arafat A.-C. erreicht. Das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel wies am Mittwoch eine Berufung A.-C.s zurÃ¼ck, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Demnach steht Bushido eine Summe von 3,8 Millionen Euro zu. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.
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