Bericht: Winkel tritt zur Wiederwahl als JU-Vorsitzender an

Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl er im Herbst die Altersgrenze von 35 Jahren fÃ¼r die Mitarbeit in der Jungen Union erreicht, will ihr Bundesvorsitzender Johannes Winkel offenbar zwei weitere Jahre an deren Spitze stehen.



Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Kreise der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU berichtet, tritt er beim nÃ¤chsten sogenannten Deutschlandtag zur Wiederwahl an. Dieser findet "Anfang Oktober" und damit wenige Wochen vor Winkels Geburtstag statt. Laut Satzung der Jungen Union verlÃ¤ngert sich die Mitgliedschaft von AmtstrÃ¤gern bis zu deren Ausscheiden aus dem Amt, was dann regulÃ¤r 2028 der Fall wÃ¤re.



Winkel, der im vergangenen Jahr die Rentenpolitik und zuletzt das "Entlastungspaket" der unionsgefÃ¼hrten Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz kritisiert hatte, kann schon jetzt mit einer groÃŸen Mehrheit rechnen. "Johannes Winkel hat in der Jungen Union und ihren Gremien, in der Jungen Gruppe im Bundestag und weit darÃ¼ber hinaus groÃŸen RÃ¼ckhalt fÃ¼r seine Wiederwahl", hieÃŸ es gegenÃ¼ber dem "Tagesspiegel" aus den Reihen des Parteinachwuchses: "Er macht einen super Job."

