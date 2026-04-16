Union und SPD wollen am 12. Mai Ã¼ber weitere Vorhaben beraten

Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen ihre Reformberatungen offenbar am 12. Mai in einem weiteren Koalitionsausschuss fortsetzen.



Das berichtet die "Rheinische Post" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise. Dabei soll es dem Vernehmen nach unter anderem um die nÃ¤chsten Vorhaben und auch um die Wirkung der bisherigen BeschlÃ¼sse gehen. Etwa des Tankrabatts, der zum 1. Mai fÃ¼r zwei Monate in Kraft treten soll.



Aus der Koalition wurde zudem darauf verwiesen, dass es auch abseits des Koalitionsausschusses GesprÃ¤che Ã¼ber die genaue Ausgestaltung der Reformen etwa bei Gesundheit und Pflege gebe.

