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Umfrage: Junge Menschen zeigen sich im Netz oft glÃ¼cklicher als in Wirklichkeit

  • AFP - 16. April 2026, 11:13 Uhr
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Junge Menschen zeigen sich einer Umfrage zufolge im Netz oft glÃ¼cklicher, als sie sind. FÃ¼r mehr als die HÃ¤lfte der 16- bis 29-JÃ¤hrigen ist es wichtig, online einen positiven Gesamteindruck zu vermitteln, wie der Branchenverband Bitkom mitteilte.

Junge Menschen zeigen sich einer Umfrage zufolge im Netz oft glÃ¼cklicher, als sie tatsÃ¤chlich sind. FÃ¼r mehr als die HÃ¤lfte der 16- bis 29-JÃ¤hrigen ist es insgesamt wichtig, online einen positiven Gesamteindruck zu vermitteln, wie der Branchenverband Bitkom am Donnerstag mitteilte. Ãœber 30-JÃ¤hrige gaben nur zu elf Prozent an, sich online glÃ¼cklicher darzustellen.

Von ihnen achten nur 28 Prozent auf die Vermittlung eines positiven Gesamteindrucks. "Es ist vÃ¶llig normal, dass sich die Menschen eher von ihrer Schokoladenseite zeigen", erklÃ¤rte Bitkom-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bernhard Rohleder. Werde die digitale Inszenierung aber zum Dauerzustand, erzeuge das bei den Selbstdarstellern vor allem Stress.

Junge Menschen geben auch hÃ¤ufiger an, sich im Netz selbstbewusster, interessanter, schÃ¶ner, lustiger oder erfolgreicher zu prÃ¤sentieren. 29 Prozent der 16- bis 29-JÃ¤hrigen sagen, dass sie sich online nicht anders darstellen als im echten Leben. Bei den Ã¼ber 60-JÃ¤hrigen sind es 65 Prozent. FÃ¼r die Erhebung wurden 1449 Menschen ab 16 Jahren befragt.

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