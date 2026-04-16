Anteil der Eltern mit Elterngeld Plus auf HÃ¶chststand

Zwei Frauen mit Kinderwagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Rund 1,61 Millionen Frauen und MÃ¤nner in Deutschland haben im Jahr 2025 Elterngeld erhalten. Das waren rund 62.000 oder 3,7 Prozent weniger als im Jahr 2024, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Die Zahl der MÃ¤nner mit Elterngeldbezug ging im Vorjahresvergleich um 15.000 oder 3,4 Prozent auf 417.000 zurÃ¼ck, die Zahl der leistungsbeziehenden Frauen um 47.000 oder 3,8 Prozent auf 1,19 Millionen. Damit sank die Zahl der Elterngeldbezieher im vierten Jahr in Folge und lag 13,9 Prozent niedriger als 2021. Diese Entwicklung spiegelt auch den RÃ¼ckgang der Geburten in den vergangenen Jahren wider.



648.000 Bezieher von Elterngeld planten im Jahr 2025 die Inanspruchnahme von Elterngeld Plus, und zwar 45,2 Prozent der berechtigten MÃ¼tter und 26,1 Prozent der VÃ¤ter. Insgesamt betrug der Anteil der EmpfÃ¤nger von Elterngeld, die bei ihrem Elterngeldbezug zumindest anteilig auch Elterngeld Plus einplanten, 40,3 Prozent (2024: 36,7 Prozent). Seit seiner EinfÃ¼hrung wird das Elterngeld Plus somit immer stÃ¤rker nachgefragt. Zum Vergleich: 2016, im ersten Jahr nach seiner EinfÃ¼hrung, entschieden sich 20,1 Prozent der MÃ¼tter und 8,2 Prozent der VÃ¤ter fÃ¼r Elterngeld Plus.



Das Elterngeld Plus fÃ¤llt monatlich niedriger aus als das sogenannte Basiselterngeld, wird dafÃ¼r aber lÃ¤nger gezahlt. Arbeiten beide Elternteile parallel in Teilzeit, kÃ¶nnen mit dem Partnerschaftsbonus bis zu vier zusÃ¤tzliche Monate Elterngeld Plus in Anspruch genommen werden. Von dieser MÃ¶glichkeit machten allerdings nur 8,3 Prozent der Beziehenden von Elterngeld Plus Gebrauch.



Der VÃ¤teranteil lag im Jahr 2025 mit 25,9 Prozent nahezu unverÃ¤ndert auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 25,8 Prozent). 2024 war der VÃ¤teranteil erstmals leicht rÃ¼cklÃ¤ufig, nachdem er zuvor seit 2015 kontinuierlich gestiegen war - von damals 20,9 Prozent.



Spitzenreiter im BundeslÃ¤ndervergleich mit einem VÃ¤teranteil von 30,0 Prozent im Jahr 2025 war - wie im Vorjahr - Sachsen, gefolgt von Baden-WÃ¼rttemberg (28,0 Prozent) und Bayern (27,6 Prozent). Am niedrigsten lag der VÃ¤teranteil 2025 - ebenfalls wie im Vorjahr - im Saarland (21,0 Prozent).



Die durchschnittliche Dauer des geplanten Elterngeldbezugs lag bei den Frauen im Jahr 2025 unverÃ¤ndert bei 14,9 Monaten. Die von MÃ¤nnern angestrebte Bezugsdauer war mit durchschnittlich 3,8 Monaten deutlich kÃ¼rzer und im Vergleich der vergangenen Jahre nahezu konstant (2024: 3,8 Monate; 2023: 3,7 Monate).

