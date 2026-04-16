Deutsche BischÃ¶fe distanzieren sich von Trump

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

KÃ¶ln/Bamberg (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere deutsche katholische BischÃ¶fe haben sich von US-PrÃ¤sident Donald Trump distanziert.



Der KÃ¶lner Erzbischof Rainer Maria Woelki sagte dem "Focus", er kÃ¶nne sich den Ã„uÃŸerungen von Papst Leo XIV., die Trump scharf kritisiert haben, "nur anschlieÃŸen". Der Papst habe, ohne Namen zu nennen, die SelbstvergÃ¶tterung und die VergÃ¶tterung des Geldes angeprangert und habe aufgefordert, "mit den Kriegen aufzuhÃ¶ren". Es sei klar, dass Trump Ã¼ber diesen pÃ¤pstlichen Standpunkt nicht erfreut sei, so Woelki. "Denn fÃ¼r ihn scheint das Evangelium nicht die Richtschnur seines politischen Agierens zu sein."



Der Bamberger Erzbischof Herwig GÃ¶ssl sagte dem Magazin, eine Politik, die "mit der Vernichtung von Zivilisationen" drohe und die in ihrer Sprache Spaltung betreibe und militÃ¤rische Optionen vorbereite, sei "aus christlicher Sicht entschieden zurÃ¼ckzuweisen".



WÃ¤hrend GÃ¶ssl den US-PrÃ¤sidenten nicht explizit nannte, warnte der Passauer Bischof Stefan Oster direkt vor Trump. Er sei, so Ã¤uÃŸerte sich Oster in einem Facebook-Beitrag, "fassungslos" Ã¼ber die "erschreckende Weise", in der der US-PrÃ¤sident den Papst attackiert habe. In "vielerlei Hinsicht", so das Urteil des Passauer Bischofs, sei der US-PrÃ¤sident "gefÃ¤hrlich".



Die deutlichen Stellungnahmen der BischÃ¶fe sind auch deswegen bemerkenswert, weil die Deutsche Bischofskonferenz sich offiziell jeglichen Kommentars zum Streit zwischen dem WeiÃŸen Haus und dem Vatikan enthÃ¤lt. Das Schweigen des obersten katholischen Gremiums in Deutschland geht nach Informationen des Magazins auf eine Bitte aus Rom zurÃ¼ck. Weil sich der Papst schon persÃ¶nlich zu den Angriffen Trumps geÃ¤uÃŸert habe, so die Anweisung, sollten sich die Landeskirchen eher zurÃ¼ckhalten.



GegenÃ¼ber dem "Focus" erklÃ¤rte eine Person aus dem Umfeld der Bischofskonferenz, es sei insbesondere die Stellungnahme des Passauer Bischofs Oster, die fÃ¼r die katholische Kirche in Deutschland "die Richtung vorgeben" kÃ¶nne. Oster hatte in seinem Facebook-Post auch die Rolle des US-Bischofs Robert Barron thematisiert. Er sei, so Oster, "dankbar", dass sich Barron inzwischen vom PrÃ¤sidenten distanziert habe. Allerdings halte er es "nach den jÃ¼ngsten AusfÃ¤llen Trumps" nicht mehr fÃ¼r mÃ¶glich, dass Barron als neutrale Stimme in einer Kommission von Trumps MAGA-Bewegung verbleiben kÃ¶nne, ohne dadurch "kompromittiert" zu werden.



Trump hatte Papst Leo XIV. als schwach und schrecklich geschmÃ¤ht, nachdem der Pontifex zum Frieden aufgerufen hatte.

