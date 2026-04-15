Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der italienische Vatikanexperte Piero Schiavazzi sieht Papst Leoâ€¯XIV. als politisches Gegengewicht zu US-PrÃ¤sident Donald Trump. Der Papst habe sich "zu einem politischen FÃ¼hrer von Weltrang entwickelt", sagte Schiavazzi dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). Trumps Ã¶ffentliche Attacken auf den Papst hÃ¤tten dessen AutoritÃ¤t eher gestÃ¤rkt als geschwÃ¤cht. Schiavazzi hÃ¤lt an der Link UniversitÃ¤t in Rom den weltweit einzigen Lehrstuhl fÃ¼r vatikanische Geopolitik.
Nach EinschÃ¤tzung Schiavazzis hatte Leo die direkte Konfrontation lange bewusst vermieden, weil viele US-Katholiken Trump unterstÃ¼tzen. Zudem sei die US-Kirche fÃ¼r den Vatikan finanziell zentral. "Eine offene Konfrontation hÃ¤tte die katholische Gemeinde in den USA gespalten." Deshalb habe Leo erst nach Trumps Drohung gegen das iranische Volk das Wort ergriffen - und bewusst auch "als Amerikaner zu seinen Landsleuten gesprochen". Mit diesem Statement habe Leo erstmals wie ein Politiker gesprochen, sagte Schiavazzi.
Laut Schiavazzi steht der Konflikt zwischen Leo und Trump fÃ¼r einen tiefergehenden Gegensatz. "In den USA prallen derzeit zwei Vorstellungen von Christentum und politischer Verantwortung aufeinander", sagte Schiavazzi. WÃ¤hrend Trump-nahe Kreise den Krieg religiÃ¶s legitimierten, stelle Leo moralische Grenzen staatlicher Macht in den Vordergrund. Trumps Reaktion zeige, wie groÃŸ der Einfluss des Papstes inzwischen sei: "Gerade der Angriff des PrÃ¤sidenten macht Leo stÃ¤rker."
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Vatikanexperte sieht Papst als Gegengewicht zu Trump
- dts - 15. April 2026, 13:34 Uhr
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Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der italienische Vatikanexperte Piero Schiavazzi sieht Papst Leoâ€¯XIV. als politisches Gegengewicht zu US-PrÃ¤sident Donald Trump. Der Papst habe sich "zu einem politischen FÃ¼hrer von Weltrang entwickelt", sagte Schiavazzi dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). Trumps Ã¶ffentliche Attacken auf den Papst hÃ¤tten dessen AutoritÃ¤t eher gestÃ¤rkt als geschwÃ¤cht. Schiavazzi hÃ¤lt an der Link UniversitÃ¤t in Rom den weltweit einzigen Lehrstuhl fÃ¼r vatikanische Geopolitik.
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