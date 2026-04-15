Von der Leyen: EU-App fÃ¼r Alterskontrollen im Netz "bald" einsatzbereit

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen

Eine europÃ¤ische App fÃ¼r strengere Alterskontrollen im Netz ist nach den Worten von EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen 'bald' einsatzbereit. Die App sei fertig entwickelt und kÃ¶nne in naher Zukunft in den 27 EU-LÃ¤ndern eingefÃ¼hrt werden.

Eine europÃ¤ische App fÃ¼r strengere Alterskontrollen im Netz ist nach den Worten von EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen "bald" einsatzbereit. Die App sei fertig entwickelt und kÃ¶nne in naher Zukunft in den 27 EU-LÃ¤ndern eingefÃ¼hrt werden, sagte von der Leyen am Mittwoch in BrÃ¼ssel. Die App soll Pornoseiten oder Online-Netzwerke wie Tiktok, Instagram und Youtube fÃ¼r Kinder sperren kÃ¶nnen.



Das Prinzip: Wer die App herunterlÃ¤dt, muss sich ausweisen, zum Beispiel Ã¼ber einen Personalausweis, einen Reisepass oder eine Bankennummer. Die App speichert das Geburtsdatum. Wird dann eine Website mit einer AltersbeschrÃ¤nkung aufgerufen, gibt die App den Zugriff frei oder sperrt die Website, wenn der Nutzer zu jung ist.



Die App soll an Online-Plattformen nur die Information weitergeben, ob ein Nutzer alt genug ist. Die Technologie sei "vollstÃ¤ndig anonym", betonte von der Leyen am Mittwoch. FÃ¼r Dritte soll nach Kommissionsangaben nicht nachvollziehbar sein, welche Internetseiten einzelne Nutzer aufrufen.



In der Theorie gelten fÃ¼r die meisten Online-Netzwerke bereits AltersbeschrÃ¤nkungen. Tiktok, Instagram und Snapchat etwa sind laut Nutzungsbedingungen in der EU ab 13 Jahren erlaubt, Youtube und Tumblr ab 16 Jahren. Porno-Webseiten sind ab 18 Jahren erlaubt. Nutzerinnen und Nutzer mÃ¼ssen bei ihrer Anmeldung aber lediglich ein entsprechendes Geburtsdatum angeben, eine tatsÃ¤chliche Kontrolle gibt es nicht.



Die Kommission hat mehreren Plattformen deshalb bereits mangelnden Jugendschutz und damit einen VerstoÃŸ gegen das EU-Gesetz fÃ¼r digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) vorgeworfen. In Zukunft sollen die Unternehmen die neue App nach Vorstellung aus BrÃ¼ssel zur Zugangsvoraussetzung machen. "Es gibt keine Ausreden mehr", warnte von der Leyen.



Mehrere EU-Staaten haben die App bereits getestet und wollen sie in den kommenden Monaten offiziell einfÃ¼hren, darunter Frankreich, Spanien, Griechenland, DÃ¤nemark und Irland. Es bleibt jeder Regierung Ã¼berlassen, fÃ¼r welche Internetseiten sie die Alterskontrolle gesetzlich zur Pflicht machen will.



In Deutschland arbeitet eineÂ von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) eingesetzteÂ Expertenkommission an konkreten Handlungsempfehlungen zum "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt". DieÂ ErgebnisseÂ sollen imÂ Sommer vorliegen.