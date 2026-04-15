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Umfrage: Fast jeden Vierten nervt Kritik von Partner an eigenem Fahrstil

  • AFP - 15. April 2026, 10:44 Uhr
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Autos
Bild: AFP

Gemeinsames Autofahren sorgt einer Umfrage zufolge hÃ¤ufiger fÃ¼r schlechte Stimmung in Beziehungen. Fast jeder Vierte etwa ist demnach genervt von Kritik des Partners am eigenen Fahrstil.

Gemeinsames Autofahren sorgt einer Umfrage zufolge hÃ¤ufig fÃ¼r schlechte Stimmung zwischen Paaren. 23 Prozent oder annÃ¤hernd jeden Vierten nervt Kritik seines Partners am eigenen Fahrstil, wie aus einer am Mittwoch in Heidelberg verÃ¶ffentlichten Befragung fÃ¼r das Vergleichsportal Verivox hervorgeht. 18 Prozent wiederum stÃ¶rt der Fahrstil von Freund oder Freundin.

Doch nicht nur die Fahrweise sorgt fÃ¼r Kritik, auch die Sauberkeit im Auto kann zu Diskussionen in der Beziehung fÃ¼hren. 16 Prozent sind der Umfrage zufolge von Essen und KrÃ¼meln im Fahrzeug genervt. 13 Prozent reagieren ungehalten, wenn der Partner bei der Navigation alles besser weiÃŸ.

Nur etwas mehr als jeder Dritte (34 Prozent) gibt an, sich in Bezug auf das Auto nie Ã¼ber den Liebsten oder die Liebste zu Ã¤rgern. Die Toleranz steigt dabei mit dem Alter: Unter den 18- bis 29-JÃ¤hrigen stÃ¶ren 83 Prozent bestimmte Verhaltensweisen und Angewohnheiten rund ums Auto, unter Befragten zwischen 60 und 69 Jahren ist es nur noch knapp die HÃ¤lfte (49 Prozent). Befragt wurden im Januar 1006 Menschen ab 18 Jahren.

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