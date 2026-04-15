Deutsche horten weiterhin Millionen Alt-Handys

Frau mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl ungenutzter Handys und Smartphones in deutschen Haushalten ist weiter gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Der IT-Branchenverband Bitkom teilte am Mittwoch mit, dass aktuell noch 167 Millionen AltgerÃ¤te in Schubladen liegen, wÃ¤hrend es im Vorjahr noch 195 Millionen waren.



Ende 2022 belief sich die Zahl noch auf 210 Millionen ungenutzte Handys und Smartphones, 2021 waren es rund 206 Millionen und 2020 rund 199 Millionen. Trotz des RÃ¼ckgangs bewahren 86 Prozent der Deutschen mindestens ein ungenutztes Handy oder Smartphone zu Hause auf.



Der mit Abstand wichtigste Grund fÃ¼r die Aufbewahrung alter GerÃ¤te ist, dass viele sie womÃ¶glich noch einmal brauchen kÃ¶nnten: 48 Prozent geben dieses Argument fÃ¼r die Aufbewahrung an. 28 Prozent haben Sorgen, dass persÃ¶nliche Daten auf dem GerÃ¤t in falsche HÃ¤nde geraten kÃ¶nnten. 25 Prozent hÃ¤ngen emotional an den GerÃ¤ten. 19 Prozent geben an, im Alltag keine Zeit fÃ¼r die Entsorgung oder Weitergabe zu finden. Und elf Prozent wissen nicht genau, wo und wie sie ein AltgerÃ¤t abgeben kÃ¶nnen.



Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Unter-30-JÃ¤hrige hÃ¤ngen Ã¼berdurchschnittlich oft emotional an ihren alten GerÃ¤ten (30 Prozent). Von den Ãœber-65-JÃ¤hrigen wissen vergleichsweise viele nicht wo sie die GerÃ¤te abgeben kÃ¶nnen (16 Prozent).



Grundlage der Angaben ist eine Umfrage vonâ€¯Bitkom Research. Dazu wurden 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von der neunten bis zur zwÃ¶lften Kalenderwoche 2026 statt.

