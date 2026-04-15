Lifestyle

Winkel macht bei Rente Druck auf Merz

  • dts - 15. April 2026, 08:37 Uhr
Bild vergrößern: Winkel macht bei Rente Druck auf Merz
Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sieht eine lÃ¤ngere Lebensarbeitszeit inzwischen als breit akzeptiert an. "Mittlerweile ist es fast common sense", sagte Winkel dem Nachrichtenportal Politico.

Noch vor einem Jahr sei eine lÃ¤ngere Lebensarbeitszeit "ein groÃŸes Tabu" gewesen. Die Diskussion habe jedoch Bewegung gebracht. "Die Rentendebatte [...] hat einen Stein ins Rollen gebracht", sagte er. Nun mÃ¼ssten "konkrete Ergebnisse" folgen.

Mit Blick auf die Bundesregierung Ã¤uÃŸerte Winkel Erwartungen fÃ¼r den Herbst. "Ich hoffe, dass der Kanzler das in diesem Herbst genauso sieht wie wir", sagte er. Im vergangenen Jahr habe es noch "einen groÃŸen Dissens" gegeben - das dÃ¼rfe sich nicht wiederholen. Den Handlungsdruck begrÃ¼ndete Winkel mit der demografischen Entwicklung. "Das ist eine RealitÃ¤t, an die muss man sich anpassen und Entscheidungen treffen", sagte er.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Holzeinschlag deutlich gesunken - Schadholzaufkommen halbiert
    Holzeinschlag deutlich gesunken - Schadholzaufkommen halbiert

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind in den deutschen WÃ¤ldern insgesamt 57,3 Millionenâ€¯Kubikmeter Holz eingeschlagen worden. Damit lag der Holzeinschlag 6,4

    Mehr
    Rapper Kanye West verschiebt Frankreich-Konzert nach Verbots-Drohung
    Rapper Kanye West verschiebt Frankreich-Konzert nach Verbots-Drohung

    Nach Verbots-Drohungen des franzÃ¶sischen Innenministers hat US-Rapper Kanye West sein geplantes Konzert in Marseille vorerst verschoben. Nach "reiflicher Ãœberlegung" habe er

    Mehr
    Ex-UN-Sonderbeauftragter fordert Gold-Importstopp aus dem Sudan
    Ex-UN-Sonderbeauftragter fordert Gold-Importstopp aus dem Sudan

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum dritten Jahrestags des Kriegs im Sudan hat der frÃ¼here UN-Sonderbeauftragte fÃ¼r das Land, Volker Perthes, eine Aufstockung der humanitÃ¤ren

    Mehr
    Parlament im US-Bundesstaat Maine beschlieÃŸt Moratorium fÃ¼r Bau von Rechenzentren
    Parlament im US-Bundesstaat Maine beschlieÃŸt Moratorium fÃ¼r Bau von Rechenzentren
    Chipknappheit durch KI bremst stÃ¤rkere weltweite Internetverbreitung aus
    Chipknappheit durch KI bremst stÃ¤rkere weltweite Internetverbreitung aus
    Haushaltsausschuss entscheidet Ã¼ber Rheinmetall-Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr
    Haushaltsausschuss entscheidet Ã¼ber Rheinmetall-Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr
    Bundeskabinett berÃ¤t Ã¼ber Entlastung fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen
    Bundeskabinett berÃ¤t Ã¼ber Entlastung fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen
    Angeblicher sexueller Ãœbergriff: Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry
    Angeblicher sexueller Ãœbergriff: Australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry
    Trump: Iran-Krieg ist
    Trump: Iran-Krieg ist "fast vorÃ¼ber"
    Ã–konomen legen Zehn-Punkte-Plan fÃ¼r Reformen vor
    Ã–konomen legen Zehn-Punkte-Plan fÃ¼r Reformen vor
    Schwesig: Senkung von MineralÃ¶lsteuer muss
    Schwesig: Senkung von MineralÃ¶lsteuer muss "so schnell wie mÃ¶glich" kommen
    Wadephul erwartet bei Konferenz in Berlin mehr als eine Milliarde Dollar fÃ¼r den Sudan
    Wadephul erwartet bei Konferenz in Berlin mehr als eine Milliarde Dollar fÃ¼r den Sudan
    IAEA-Chef: Nordkoreas FÃ¤higkeiten zum Bau von Atomwaffen
    IAEA-Chef: Nordkoreas FÃ¤higkeiten zum Bau von Atomwaffen "sehr deutlich gestiegen"

    Top Meldungen

    Landkreistag warnt vor Milliardenkosten durch EntlastungsprÃ¤mie
    Landkreistag warnt vor Milliardenkosten durch EntlastungsprÃ¤mie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1.000 Euro sieht der Deutsche Landkreistag Schwierigkeiten bei der Umsetzung

    Mehr
    Unternehmensgruppen gewinnen in Landwirtschaft weiter an Bedeutung
    Unternehmensgruppen gewinnen in Landwirtschaft weiter an Bedeutung

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Unternehmensgruppen nehmen eine zunehmend wichtige Rolle in der deutschen Landwirtschaft ein. Wie neue Auswertungen des Statistischen

    Mehr
    Ifo: Iran-Krieg erhÃ¶ht Unsicherheit deutscher Unternehmen
    Ifo: Iran-Krieg erhÃ¶ht Unsicherheit deutscher Unternehmen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unsicherheit unter den Unternehmen in Deutschland hat in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Im MÃ¤rz fiel es 78,6 Prozent der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts