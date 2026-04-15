Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sieht eine lÃ¤ngere Lebensarbeitszeit inzwischen als breit akzeptiert an. "Mittlerweile ist es fast common sense", sagte Winkel dem Nachrichtenportal Politico.
Noch vor einem Jahr sei eine lÃ¤ngere Lebensarbeitszeit "ein groÃŸes Tabu" gewesen. Die Diskussion habe jedoch Bewegung gebracht. "Die Rentendebatte [...] hat einen Stein ins Rollen gebracht", sagte er. Nun mÃ¼ssten "konkrete Ergebnisse" folgen.
Mit Blick auf die Bundesregierung Ã¤uÃŸerte Winkel Erwartungen fÃ¼r den Herbst. "Ich hoffe, dass der Kanzler das in diesem Herbst genauso sieht wie wir", sagte er. Im vergangenen Jahr habe es noch "einen groÃŸen Dissens" gegeben - das dÃ¼rfe sich nicht wiederholen. Den Handlungsdruck begrÃ¼ndete Winkel mit der demografischen Entwicklung. "Das ist eine RealitÃ¤t, an die muss man sich anpassen und Entscheidungen treffen", sagte er.
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Winkel macht bei Rente Druck auf Merz
- dts - 15. April 2026, 08:37 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sieht eine lÃ¤ngere Lebensarbeitszeit inzwischen als breit akzeptiert an. "Mittlerweile ist es fast common sense", sagte Winkel dem Nachrichtenportal Politico.
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