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Holzeinschlag deutlich gesunken - Schadholzaufkommen halbiert

  • dts - 15. April 2026, 08:23 Uhr
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HolzstÃ¤mme im Wald (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind in den deutschen WÃ¤ldern insgesamt 57,3 Millionenâ€¯Kubikmeter Holz eingeschlagen worden. Damit lag der Holzeinschlag 6,4 Prozent unter dem Vorjahreswert von 61,2 Millionen Kubikmetern, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte.

Der RÃ¼ckgang war vor allem auf den stark gesunkenen Schadholzeinschlag (Holzeinschlag aufgrund von WaldschÃ¤den) zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Im Jahr 2025 wurden 12,7 Millionen Kubikmeter Schadholz eingeschlagen, das entspricht einem RÃ¼ckgang um 53,7 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr (2024: 27,3 Millionen Kubikmeter). Nach dem Rekordjahr 2020, in dem mit 60,1 Millionen Kubikmetern das hÃ¶chste Schadholzaufkommen seit Beginn der Zeitreihe 1990 verzeichnet wurde, geht der Schadholzeinschlag damit zum fÃ¼nften Mal in Folge zurÃ¼ck. Sein Anteil am gesamten Holzeinschlag sank damit im Jahr 2025 auf 22,1 Prozent.â€¯2020 lag er noch bei knapp drei Vierteln (74,8 Prozent).

Im Jahr 2025 wurden 7,9 Millionen Kubikmeter Schadholz aufgrund von InsektenschÃ¤den eingeschlagen. Das war gut die HÃ¤lfte (53,1 Prozent) weniger als im Vorjahr (2024: 16,8 Millionen Kubikmeter) und gut vier FÃ¼nftel (81,8 Prozent) weniger als im Rekordjahr fÃ¼r Schadholzeinschlag 2020 (43,3 Millionen Kubikmeter). Weitere nennenswerte Ursachen fÃ¼r Schadholzeinschlag waren Trockenheit sowie Winde und StÃ¼rme. Auch diese Kategorien verzeichneten deutliche RÃ¼ckgÃ¤nge im Vergleich zum Vorjahr: Der durch Trockenheit bedingte Schadholzeinschlag sank von 2,5 Millionen Kubikmetern im Jahr 2024 um 27,7 Prozent auf 1,8 Millionen Kubikmeter in 2025. Der durch Winde und StÃ¼rme verursachte Schadholzeinschlag fiel von 3,5 Millionenâ€¯Kubikmetern im Vorjahr auf 1,2 Millionen Kubikmeter - ein RÃ¼ckgang von 66,7 Prozent.

Insgesamt wurden 32,4 Millionen Kubikmeter Holz der Holzartengruppe "Fichte, Tanne Douglasie und sonstiges Nadelholz" im Jahr 2025 eingeschlagen. Dies bedeutet einen RÃ¼ckgang um 14,3 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr (2024: 37,7 Millionen Kubikmeter) sowie 48 Prozent gegenÃ¼ber dem auch fÃ¼r diese Holzartengruppe bedeutendsten Einschlagjahr 2020. Fichtenholz bleibt dennoch die am hÃ¤ufigsten verfÃ¼gbare Holzart. Mit deutlichem Abstand folgen Kiefern- und LÃ¤rchenholz mit 13,2 Millionen eingeschlagenen Kubikmetern sowie Holz der Holzartengruppe "Buche und sonstiges Laubholz" mit 9,9 Millionen Kubikmetern. An Eichen- und Roteichenholz wurden 1,9 Millionen Kubikmeter eingeschlagen.

Der deutlich geringere Holzeinschlag im Vergleich zu den durch BorkenkÃ¤ferbefall geprÃ¤gten Jahren 2020 und 2021 - sowohl beim insektenbedingten Schadholz als auch beim Fichtenholz - deutet darauf hin, dass ein GroÃŸteil der geschÃ¤digten BÃ¤ume bereits in den Vorjahren gefÃ¤llt und dem Wald entnommen wurde. FichtenbestÃ¤nde gelten als besonders anfÃ¤llig fÃ¼r SchÃ¤dlingsbefall, insbesondere wenn sie zuvor bereits durch Trockenheit oder andere Faktoren geschwÃ¤cht wurden.

Der GroÃŸteil des eingeschlagenen Holzes findet als sogenanntes Stammholz Verwendung in der SÃ¤ge- und Furnierindustrie, etwa als Paletten- oder Parkettholz. Im Jahr 2025 wurden 32 Millionen Kubikmeter und damit 55,9 Prozent der angefallenen Holzmenge mit dem Verwertungsziel Stammholz eingeschlagen. Etwa 11,8 Millionen Kubikmeter (20,6 Prozent) wurden als Industrieholz zur Verwendung in der Holzwerkstoffindustrie beziehungsweise Papier- und Zellstoffindustrie vorgesehen. Zur Energiegewinnung wurden 10,7 Millionen Kubikmeter (18,7 Prozent) genutzt.

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