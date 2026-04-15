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Rapper Kanye West verschiebt Frankreich-Konzert nach Verbots-Drohung

  • AFP - 15. April 2026, 08:10 Uhr
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Kanye West
Bild: AFP

Nach Verbots-Drohungen des franzÃ¶sischen Innenministers hat US-Rapper Kanye West sein geplantes Konzert in Marseille vorerst verschoben. Der Rapper steht wegen antisemtischer und naziverherrlichender Ã„uÃŸerungen in der Kritik.

Nach Verbots-Drohungen des franzÃ¶sischen Innenministers hat US-Rapper Kanye West sein geplantes Konzert in Marseille vorerst verschoben. Nach "reiflicher Ãœberlegung" habe er entschieden, seinen Auftritt in der sÃ¼dfranzÃ¶sischen Hafenstadt bis auf weiteres zu verschieben, erklÃ¤rte West am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Zuvor war aus dem Innenministerium in Paris verlautet, Minister Laurent NuÃ±ez prÃ¼fe wegen Wests antisemitischer Ã„uÃŸerungen ein Verbot des fÃ¼r Juni geplanten Konzerts.

Der inzwischen unter dem KÃ¼nstlernamen Ye auftretende West hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Ã„uÃŸerungen Negativ-Schlagzeilen gemacht. Zum 80. Jahrestag des Weltkriegs-Endes im vergangenen Jahr verÃ¶ffentlichte er einen Song mit dem Titel "Heil Hitler", zuvor vermarktete er T-Shirts mit Hakenkreuz-Aufdruck. Zuletzt hatte der Rapper seine antisemitischen Ã„uÃŸerungen mit einer bipolaren StÃ¶rung begrÃ¼ndet und betont, er sei weder Nazi noch Antisemit.

"Ich weiÃŸ, es braucht Zeit, die Aufrichtigkeit meines Willens zur Wiedergutmachung zu verstehen", schrieb West am Dienstag auf X. Er Ã¼bernehme die volle Verantwortung fÃ¼r sein Handeln in der Vergangenheit, wolle aber nicht, dass seine Fans in die Kontroverse hineingezogen wÃ¼rden.

Die britische Regierung hatte in der vergangenen Woche eine von West beantragte Einreisegenehmigung fÃ¼r ein Musikfestival abgelehnt. Die Veranstalter sagten das Festival daraufhin ab.

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