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Ex-UN-Sonderbeauftragter fordert Gold-Importstopp aus dem Sudan

  • dts - 15. April 2026, 07:36 Uhr
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Republik Sudan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum dritten Jahrestags des Kriegs im Sudan hat der frÃ¼here UN-Sonderbeauftragte fÃ¼r das Land, Volker Perthes, eine Aufstockung der humanitÃ¤ren Hilfe fÃ¼r das Land gefordert. Im und um den Sudan seien "mehr Menschen als anderswo auf Lebensmittel und medizinische Hilfe angewiesen", sagte Perthes dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Es wÃ¤re wichtig, dass die internationale Sudan-Konferenz, die am Mittwoch in Berlin stattfindet "humanitÃ¤re Hilfe wirklich mobilisiert und es nicht bei Appellen belÃ¤sst". Neben der HÃ¶he der UnterstÃ¼tzung mÃ¼sse es auch darum gehen, Hilfe effektiv einzusetzen und dafÃ¼r zu sorgen, dass Hilfsleistungen nicht behindert oder gar von den Kriegsparteien Ã¼bernommen werden.

Perthes forderte auÃŸerdem den Stopp von Goldimporten aus dem Sudan. "Der Sudan ist der drittgrÃ¶ÃŸte Goldproduzent in Afrika. Mit den Einnahmen finanzieren die Kriegsparteien ihre KriegsfÃ¼hrung. Es wÃ¤re daher wichtig, kein Gold mehr aus dem Sudan zu importieren", sagte er. Das meiste Gold aus Sudan werde zur Zeit in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) exportiert, ein Teil auch nach Ã„gypten, und von dort weiter auf den Weltmarkt. Auf diese Weise gelange es auch nach Europa.

Eine Chance auf einen Waffenstillstand im Sudan gebe es nur, wenn die mit den Kriegsparteien verbÃ¼ndeten LÃ¤nder diese nicht mehr unterstÃ¼tzten. "Wenn der Nachschub an Waffen, Munition und Brennstoff ausbleibt, dÃ¼rfte das die Bereitschaft erhÃ¶hen, sich auf eine Beruhigung der Lage einzulassen", sagte Perthes. Hier seien insbesondere Ã„gypten und die Vereinigten Arabischen Emirate in der Pflicht. Die USA mÃ¼ssten bei diesen LÃ¤ndern auf ZurÃ¼ckhaltung im Sudan drÃ¤ngen.

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