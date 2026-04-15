Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die geplante starke EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung fÃ¼r Eheleute in der gesetzlichen Krankenkasse kritisiert.
"Die Quasi-Abschaffung der beitragsfreien Familienversicherung ist ein vÃ¶llig falsches Zeichen", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Sie entlastet vor allem Menschen in den unteren Einkommen und gilt darum als ein wesentlicher Baustein des Solidarprinzips." Eine Abschaffung bringe soziale HÃ¤rten und belaste diese Familien besonders. Eine Ausnahme fÃ¼r Kinder bis unter sieben Jahre kÃ¶nne hierbei nicht mehr als eine Abfederung darstellen.
Der Bund mÃ¼sse zuvorderst selbst seiner Schuldigkeit nachkommen und die MilliardenbeitrÃ¤ge fÃ¼r Menschen in der Grundsicherung aus Steuermitteln finanzieren. "Denn dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann demnach nicht nur von den Beitragszahlenden der GKV allein getragen werden", sagte Engelmeier. "Hier mÃ¼ssen die Ministerien Warken und Klingbeil dringend nachverhandeln."
Lifestyle
SoVD kritisiert EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung
- dts - 15. April 2026, 07:30 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die geplante starke EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung fÃ¼r Eheleute in der gesetzlichen Krankenkasse kritisiert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum dritten Jahrestags des Kriegs im Sudan hat der frÃ¼here UN-Sonderbeauftragte fÃ¼r das Land, Volker Perthes, eine Aufstockung der humanitÃ¤renMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim Spitzentreffen zwischen CDU, CSU und SPD am Wochenende in der Berliner Villa Borsig waren die Konflikte offenbar deutlich grundlegender alsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben deutliche Kritik an den SparplÃ¤nen von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geÃ¼bt. "Diese offenbar mit heiÃŸer NadelMehr
Top Meldungen
Nach dem Ende des zweitÃ¤gigen Pilotenstreiks hat bei der Lufthansa ein zweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals begonnen. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden am MittwochmorgenMehr
Das Bundesverfassungsgericht verÃ¶ffentlicht am Mittwoch (09.30 Uhr) eine Entscheidung Ã¼ber Arbeitnehmerrechte in der Fleischindustrie. Ein Zerlegungsbetrieb wandte sich mitMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer wÃ¼rde laut einer Studie der gewerkschaftsnahen BÃ¶ckler-Stiftung Geringverdiener prozentual stÃ¤rker belastenMehr