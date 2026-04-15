SoVD kritisiert EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung

Sozialverband Deutschland (SoVD) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die geplante starke EinschrÃ¤nkung der beitragsfreien Mitversicherung fÃ¼r Eheleute in der gesetzlichen Krankenkasse kritisiert.



"Die Quasi-Abschaffung der beitragsfreien Familienversicherung ist ein vÃ¶llig falsches Zeichen", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Sie entlastet vor allem Menschen in den unteren Einkommen und gilt darum als ein wesentlicher Baustein des Solidarprinzips." Eine Abschaffung bringe soziale HÃ¤rten und belaste diese Familien besonders. Eine Ausnahme fÃ¼r Kinder bis unter sieben Jahre kÃ¶nne hierbei nicht mehr als eine Abfederung darstellen.



Der Bund mÃ¼sse zuvorderst selbst seiner Schuldigkeit nachkommen und die MilliardenbeitrÃ¤ge fÃ¼r Menschen in der Grundsicherung aus Steuermitteln finanzieren. "Denn dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann demnach nicht nur von den Beitragszahlenden der GKV allein getragen werden", sagte Engelmeier. "Hier mÃ¼ssen die Ministerien Warken und Klingbeil dringend nachverhandeln."

