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Rehlinger offen fÃ¼r Sondersitzung des Bundesrates

  • dts - 14. April 2026, 11:40 Uhr
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Sitzung des Bundesrates (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Die saarlÃ¤ndische MinisterprÃ¤sidentin Anke Rehlinger (SPD) zeigt sich offen fÃ¼r eine Sondersitzung des Bundesrates, um die von der schwarz-roten Koalition geplante Senkung der MineralÃ¶lsteuer auf den Weg zu bringen. "In der Coronazeit hat sich bereits gezeigt, dass die LÃ¤nderkammer auch sehr kurzfristig zusammentreten und entscheiden kann, wenn es notwendig ist", sagte Rehlinger der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).

Rehlinger ergÃ¤nzte, dass das sicher auch hier grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich sei, denn alle wollten ja eine schnelle Entlastung der BÃ¼rger an der ZapfsÃ¤ule. Notwendig sei aber erst mal ein Gesetzgebungsverfahren dazu im Bundestag, "bevor der Bundesrat ins Spiel kommt", so die Regierungschefin.

Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Gesetzesinitiative fÃ¼r eine Senkung der Spritpreise um 17 Cent noch in dieser Woche in erster Lesung im Bundestag beschlossen werden. Abgeschlossen werden soll das Verfahren demnach bei einer angestrebten Sondersitzung des Bundesrates am 24. April. Dann kÃ¶nnte die SteuerkÃ¼rzung zum 1. Mai in Kraft treten. Die nÃ¤chst regulÃ¤re Sitzung der LÃ¤nderkammer ist erst am 8. Mai.

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