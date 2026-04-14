Nouripour fordert mehr UnterstÃ¼tzung der Ukraine

Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) hat anlÃ¤sslich des Besuchs von Wolodymyr Selenskyj und zum Auftakt der deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen in Berlin mehr deutsche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine gefordert. "Der abscheuliche Krieg Putins gegen die Ukraine droht aus dem Fokus zu geraten", sagte Nouripour dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Umso wichtiger ist es, dass wieder deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen stattfinden."



Nouripour fÃ¼gte hinzu: "Die Friedensordnung in Europa ist untrennbar mit der Zukunft der Ukraine verbunden. Deshalb sollte die Bundesregierung konkrete VorschlÃ¤ge vorlegen, wie die VerbÃ¼ndeten die LuftverteidigungsfÃ¤higkeiten der Ukraine stÃ¤rken, den Daten- und Technologieaustausch vertiefen und den Ausbau von Drohnensystemen vorantreiben kÃ¶nnen, um den Kreml zum Frieden zu zwingen."



Gleichzeitig mÃ¼ssten die Kriegskassen Russlands - insbesondere mit Blick auf die Einnahmen aus der russischen Schattenflotte - gezielt ausgetrocknet werden, forderte Nouripour: "Gewinnt Putin diesen Krieg, ist Europas Friedensordnung zerstÃ¶rt", sagte er dem RND. "Deutschland muss alles dafÃ¼r tun, damit Europas Freiheit bestehen wird."

