Lifestyle

Nouripour fordert mehr UnterstÃ¼tzung der Ukraine

  • dts - 14. April 2026, 11:21 Uhr
Bild vergrößern: Nouripour fordert mehr UnterstÃ¼tzung der Ukraine
Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) hat anlÃ¤sslich des Besuchs von Wolodymyr Selenskyj und zum Auftakt der deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen in Berlin mehr deutsche UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine gefordert. "Der abscheuliche Krieg Putins gegen die Ukraine droht aus dem Fokus zu geraten", sagte Nouripour dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Umso wichtiger ist es, dass wieder deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen stattfinden."

Nouripour fÃ¼gte hinzu: "Die Friedensordnung in Europa ist untrennbar mit der Zukunft der Ukraine verbunden. Deshalb sollte die Bundesregierung konkrete VorschlÃ¤ge vorlegen, wie die VerbÃ¼ndeten die LuftverteidigungsfÃ¤higkeiten der Ukraine stÃ¤rken, den Daten- und Technologieaustausch vertiefen und den Ausbau von Drohnensystemen vorantreiben kÃ¶nnen, um den Kreml zum Frieden zu zwingen."

Gleichzeitig mÃ¼ssten die Kriegskassen Russlands - insbesondere mit Blick auf die Einnahmen aus der russischen Schattenflotte - gezielt ausgetrocknet werden, forderte Nouripour: "Gewinnt Putin diesen Krieg, ist Europas Friedensordnung zerstÃ¶rt", sagte er dem RND. "Deutschland muss alles dafÃ¼r tun, damit Europas Freiheit bestehen wird."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Rehlinger offen fÃ¼r Sondersitzung des Bundesrates
    Rehlinger offen fÃ¼r Sondersitzung des Bundesrates

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Die saarlÃ¤ndische MinisterprÃ¤sidentin Anke Rehlinger (SPD) zeigt sich offen fÃ¼r eine Sondersitzung des Bundesrates, um die von der

    Mehr
    Selenskyj von Merz im Kanzleramt empfangen
    Selenskyj von Merz im Kanzleramt empfangen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag mit einer Umarmung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu

    Mehr
    CDU-Wirtschaftsrat will Beamtenpensionen kÃ¼rzen
    CDU-Wirtschaftsrat will Beamtenpensionen kÃ¼rzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die steigende Staatsverschuldung hat der Wirtschaftsrat der CDU die KÃ¼rzung von Beamtenpensionen gefordert. Die

    Mehr
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    ImportabhÃ¤ngigkeit bei Seltenen Erden aus China etwas zurÃ¼ckgegangen
    ImportabhÃ¤ngigkeit bei Seltenen Erden aus China etwas zurÃ¼ckgegangen
    Chinas Exporte schwÃ¤cheln - Importe wegen hoher Energiepreise im MÃ¤rz gestiegen
    Chinas Exporte schwÃ¤cheln - Importe wegen hoher Energiepreise im MÃ¤rz gestiegen
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    TÃ¶tung von Kollegin aus Mordlust: Lebenslange Haft fÃ¼r Mann in Schweinfurt
    TÃ¶tung von Kollegin aus Mordlust: Lebenslange Haft fÃ¼r Mann in Schweinfurt
    Dobrindt erÃ¶ffnet Beratungszentrum fÃ¼r Ukrainer in Berlin
    Dobrindt erÃ¶ffnet Beratungszentrum fÃ¼r Ukrainer in Berlin
    GrÃ¼ne und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen
    GrÃ¼ne und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen
    Nur wenige Internetnutzer Ã¼berprÃ¼fen Quellen bei KI-Inhalten
    Nur wenige Internetnutzer Ã¼berprÃ¼fen Quellen bei KI-Inhalten
    Erste deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen seit 20 Jahren: Merz empfÃ¤ngt Selenskyj
    Erste deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen seit 20 Jahren: Merz empfÃ¤ngt Selenskyj
    "Glasfasermord" an Vorarbeiter im Saarland: Urteil gegen vier TÃ¤ter rechtskrÃ¤ftig

    Top Meldungen

    IEA: StÃ¤rkster Einbruch der Ã–lnachfrage seit Corona-Pandemie
    IEA: StÃ¤rkster Einbruch der Ã–lnachfrage seit Corona-Pandemie

    Die Nachfrage nach RohÃ¶l kÃ¶nnte im zweiten Quartal des Jahres nach SchÃ¤tzungen der Internationalen Energie-Agentur (IEA) den stÃ¤rksten Einbruch seit der Corona-Pandemie 2020

    Mehr
    Linnemann fordert Tankrabatt zum 1. Mai
    Linnemann fordert Tankrabatt zum 1. Mai

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann fordert eine schnellere EinfÃ¼hrung des Tankrabatts als bisher geplant. Der Rabatt mÃ¼sse in der ersten

    Mehr
    Bericht vorgestellt: Hohe Subventionen haben kaum Wachstumseffekte
    Bericht vorgestellt: Hohe Subventionen haben kaum Wachstumseffekte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Staat stellt im Jahr 2026 insgesamt 321 Milliarden Euro an Subventionen bereit. Diese Summe entspricht sieben Prozent des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts