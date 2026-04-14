Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag mit einer Umarmung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Regierungskonsultationen im Kanzleramt empfangen worden. Es sind die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit 2004. Der Besuch war erst wenige Stunden zuvor offiziell angekÃ¼ndigt worden.
Bei dem Besuch Selenskyjs, der von mehreren Ministern begleitet wird, sollen unter anderem auch Drohnen aus deutsch-ukrainischer Kooperationsherstellung gemeinsam begutachtet und eine oder mehrere AbsichtserklÃ¤rungen unterschrieben werden. Am frÃ¼hen Nachmittag ist zudem zum Abschluss noch eine Plenarsitzung im Rahmen eines Arbeitsmittagessens geplant. Weitere Details wurden im Vorfeld nicht genannt.
Das Treffen war aus SicherheitsgrÃ¼nden nicht Ã¶ffentlich angekÃ¼ndigt worden. Die Polizei riegelte das Bundeskanzleramt am Dienstagmorgen weitlÃ¤ufig ab.
Lifestyle
Selenskyj von Merz im Kanzleramt empfangen
- dts - 14. April 2026, 10:56 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag mit einer Umarmung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Regierungskonsultationen im Kanzleramt empfangen worden. Es sind die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit 2004. Der Besuch war erst wenige Stunden zuvor offiziell angekÃ¼ndigt worden.
Weitere Meldungen
SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Die saarlÃ¤ndische MinisterprÃ¤sidentin Anke Rehlinger (SPD) zeigt sich offen fÃ¼r eine Sondersitzung des Bundesrates, um die von derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) hat anlÃ¤sslich des Besuchs von Wolodymyr Selenskyj und zum Auftakt der deutsch-ukrainischenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die steigende Staatsverschuldung hat der Wirtschaftsrat der CDU die KÃ¼rzung von Beamtenpensionen gefordert. DieMehr
Top Meldungen
Die Nachfrage nach RohÃ¶l kÃ¶nnte im zweiten Quartal des Jahres nach SchÃ¤tzungen der Internationalen Energie-Agentur (IEA) den stÃ¤rksten Einbruch seit der Corona-Pandemie 2020Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann fordert eine schnellere EinfÃ¼hrung des Tankrabatts als bisher geplant. Der Rabatt mÃ¼sse in der erstenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Staat stellt im Jahr 2026 insgesamt 321 Milliarden Euro an Subventionen bereit. Diese Summe entspricht sieben Prozent desMehr