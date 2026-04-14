Selenskyj von Merz im Kanzleramt empfangen

Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag mit einer Umarmung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Regierungskonsultationen im Kanzleramt empfangen worden. Es sind die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit 2004. Der Besuch war erst wenige Stunden zuvor offiziell angekÃ¼ndigt worden.



Bei dem Besuch Selenskyjs, der von mehreren Ministern begleitet wird, sollen unter anderem auch Drohnen aus deutsch-ukrainischer Kooperationsherstellung gemeinsam begutachtet und eine oder mehrere AbsichtserklÃ¤rungen unterschrieben werden. Am frÃ¼hen Nachmittag ist zudem zum Abschluss noch eine Plenarsitzung im Rahmen eines Arbeitsmittagessens geplant. Weitere Details wurden im Vorfeld nicht genannt.



Das Treffen war aus SicherheitsgrÃ¼nden nicht Ã¶ffentlich angekÃ¼ndigt worden. Die Polizei riegelte das Bundeskanzleramt am Dienstagmorgen weitlÃ¤ufig ab.

