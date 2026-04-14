CDU-Wirtschaftsrat will Beamtenpensionen kÃ¼rzen

Haus des Wirtschaftsrates (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die steigende Staatsverschuldung hat der Wirtschaftsrat der CDU die KÃ¼rzung von Beamtenpensionen gefordert. Die "impliziten" Schulden durch langfristige Verpflichtungen zur Altersversorgung seien ein "Sprengsatz fÃ¼r die Staatsfinanzen", heiÃŸt es in einem Reformpapier, Ã¼ber das die "Welt" berichtet. Durch die EinfÃ¼hrung kapitalgedeckter Beamtenpensionen und einer Senkung des Niveaus um perspektivisch mehr als zehn Prozent will der Unternehmerverband eine Ãœberlastung der Haushalte abwenden.



In dem Papier schlÃ¤gt der CDU-nahe Wirtschaftsrat, der keine Teilorganisation der Partei ist, eine schrittweise Umstellung der Pensionen von der reinen Haushaltsfinanzierung auf ein kapitalgedecktes Modell vor. FÃ¼r "neu eingestellte Beamte sollten ab sofort verpflichtend RÃ¼cklagen aufgebaut werden, die sowohl die Altersversorgung als auch die Beihilfekosten im Ruhestand abdecken. FÃ¼r Bestandsbeamte ist ebenfalls ein Kapitalstock aufzubauen", heiÃŸt es in dem Papier. Zwar fÃ¼hre dieser Systemwechsel kurzfristig zu einer Doppelbelastung der Ã¶ffentlichen Haushalte, beende aber die "Praxis, Lasten mittels Verbeamtungen in die Zukunft zu verschieben".



Um den Aufbau eines ausreichenden Kapitalstocks zu finanzieren, sei eine Anpassung des Versorgungsniveaus nach unten erforderlich. "In der gesetzlichen Rentenversicherung wurde seit den 90er-Jahren das Sicherungsniveau von Ã¼ber 55 Prozent auf aktuell rund 48 Prozent gesenkt. DemgegenÃ¼ber liegt das durchschnittliche Pensionsniveau derzeit bei etwa 66,7 Prozent des letzten Bruttogehalts und bei 71,75 Prozent bei 40 Dienstjahren", heiÃŸt es in dem Papier. Eine schrittweise Absenkung - perspektivisch im zweistelligen Bereich - dieses Niveaus sei daher notwendig, um die finanziellen Belastungen zu begrenzen und eine stÃ¤rkere AnnÃ¤herung an die gesetzliche Rentenversicherung zu erreichen.



Der Vorsitzende des Unternehmerverbandes, Wolfgang Steiger, sagte der "Welt": "Viele Beamte nehmen im Laufe ihres Lebens zwar GehaltseinbuÃŸen in Kauf gegenÃ¼ber dem, was in der freien Wirtschaft mÃ¶glich wÃ¤re - das rechtfertigt aber nicht die aktuelle, erhebliche Besserstellung bei den AltersbezÃ¼gen. Das gilt erst recht, wenn man das Kriterium der Jobsicherheit miteinbezieht." Eine schrittweise AnnÃ¤herung an das Rentenniveau bei der gesetzlichen Rentenversicherung sei somit nicht nur eine Frage der Finanzierbarkeit, sondern auch der Gerechtigkeit.

