Politik

CDU-GeneralsekretÃ¤r Linnemann fordert Abschaffung der meisten Krankenkassen

  • AFP - 14. April 2026, 10:06 Uhr
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Patient mit Versichertenkarte
Bild: AFP

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann ist dafÃ¼r, die meisten der derzeit 93 gesetzlichen Krankenkassen abzuschaffen. 'Zehn Krankenkassen in Deutschland reichen', sagte Linnemann am Dienstag.

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann ist dafÃ¼r, die meisten der derzeit 93 gesetzlichen Krankenkassen abzuschaffen. "Zehn Krankenkassen in Deutschland reichen", sagte Linnemann am Dienstag in der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL und ntv. Die vielen Kassen wÃ¼rden aktuell in der Regel die gleichen Leistungen anbieten und damit einen groÃŸen Verwaltungsaufwand produzieren.

"Wenn ich sehe, dass da Milliarden ausgegeben werden fÃ¼r nichts, weil es keinen Wettbewerb gibt, dann mÃ¼ssen wir da ran, und deswegen sind Ã¼ber 90 Krankenkassen zu viel." Der CDU-GeneralsekretÃ¤r regte an, vor allem kleinere Krankenkassen auszusortieren. Als mÃ¶gliche Schwelle nannte er 200.000 oder 250.000 Versicherte.Â 

Deutschland habe zugleich ein sehr teures und ineffizientes Gesundheitssystem, sagte Linnemann.Â Er lobte, dass Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die VorschlÃ¤ge einer Kommission zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) weitgehend umsetzen wolle. Zugleich forderte er mit den Einsparungen bei den Kassen noch Ã¼ber die VorschlÃ¤ge hinauszugehen.Â 

Die GKV steckt tief in den roten Zahlen, es fehlen Milliarden. Die schwarz-rote Koalition will gegensteuern und schon Ende April einen Gesetzentwurf zur Reform der Krankenversicherung beschlieÃŸen.

Basis fÃ¼r die Reform sollen die VorschlÃ¤ge einer Expertenkommission sein. Diese hatte Ende MÃ¤rz 66 Empfehlungen vorgestellt, mit denen im kommenden Jahr rund 42 Milliarden Euro eingespart werden kÃ¶nnen. Die Zahl der Krankenkassen zu reduzieren, wie jetzt von Linnemann gefordert, war allerdings kein Vorschlag der Kommission.

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