Umfrage: Machtmissbrauch und sexuelle BelÃ¤stigung in Kliniken groÃŸes Problem

AusrÃ¼stung in Krankenhaus

Viele Ã„rztinnen und Ã„rzte im Krankenhaus erleben Machtmissbrauch durch Vorgesetzte. In einer Befragung des Marburger Bunds gab knapp die HÃ¤lfte der Befragten an, in den vergangenen zwÃ¶lf Monaten Machtmissbrauch durch andere Ã„rzte erlebt zu haben.

Viele Ã„rztinnen und Ã„rzte im Krankenhaus erleben Machtmissbrauch durch Vorgesetzte. In einer am Dienstag in Berlin verÃ¶ffentlichten Befragung des Marburger Bunds gab knapp die HÃ¤lfte der Befragten an, in den vergangenen zwÃ¶lf Monaten Machtmissbrauch durch andere Ã„rzte erlebt zu haben. 13 Prozent berichteten auÃŸerdem von sexueller BelÃ¤stigung.



Es handelt sich dem Marburger Bund zufolge um die bundesweit bisher grÃ¶ÃŸte Befragung dieser Art. Im Februar und MÃ¤rz hÃ¤tten daran 9073 angestellte Ã„rztinnen und Ã„rzte teilgenommen, die zu 90 Prozent in KrankenhÃ¤usern arbeiten. 69 Prozent von ihnen seien weiblich, 53 Prozent 40 Jahre oder jÃ¼nger.



Machtmissbrauch Ã¤uÃŸert sich demnach am hÃ¤ufigsten in einem respektlosen und herablassenden Umgangston. Am zweithÃ¤ufigsten wurde von einem grundlosen Infragestellen der fachlichen Kompetenz berichtet, am dritthÃ¤ufigsten von Mobbing oder Ã¶ffentlicher BloÃŸstellung.



"Weit Ã¼berwiegend" geht der Machtmissbrauch der Mitteilung zufolge von mÃ¤nnlichen Ã¤rztlichen Vorgesetzten aus. Drei Viertel der Betroffenen hÃ¤tten ihn nicht gemeldet, weil sie keine wirksamen Konsequenzen erwarteten, berufliche Nachteile befÃ¼rchteten oder keinen vertraulichen Meldeweg sÃ¤hen.



"Die KrankenhÃ¤user mÃ¼ssen sich diesen Strukturproblemen stellen, klare Leitbilder entwickeln, verbindliche Richtlinien vorgeben und GrenzÃ¼berschreitungen konsequent ahnden", forderte die erste Vorsitzende des Marburger Bunds, Susanne Johna.



Auch sexuelle BelÃ¤stigung wird den Angaben zufolge mit 16 Prozent sehr selten gemeldet. Das Vertrauen in Konsequenzen sei gering. Drei Viertel der von sexueller BelÃ¤stigung Betroffenen gaben an, dass sie solche BelÃ¤stigung in den vergangenen zwÃ¶lf Monaten mehrmals erlebt hÃ¤tten. Am hÃ¤ufigsten wurden sexualbezogene Kommentare oder abwertende SprÃ¼che sowie unerwÃ¼nschte GesprÃ¤che mit sexuellem Inhalt genannt. Viele berichteten auch von unerwÃ¼nschter kÃ¶rperlicher NÃ¤he.



Sexuelle BelÃ¤stigung gegenÃ¼ber Ã¤rztlichen BeschÃ¤ftigten tritt der Mitteilung zufolge "hÃ¤ufig im Kontext bestehender MachtverhÃ¤ltnisse auf, in denen GrenzÃ¼berschreitungen erleichtert und Gegenwehr erschwert" werden.



Der Marburger Bund sieht dringenden Handlungsbedarf. "BetriebsrÃ¤te, Beschwerdestellen und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrungen mÃ¼ssen bei GrenzÃ¼berschreitungen eng zusammenarbeiten und prÃ¤ventiv handeln", erklÃ¤rte der zweite Vorsitzende Andreas Botzlar. "Es kann nicht sein, dass sexuelle BelÃ¤stigung folgenlos bleibt oder sogar dazu fÃ¼hrt, dass den Betroffenen die KÃ¼ndigung nahegelegt wird".