Langer Streit um Schnipsel aus StÃ¼ck von Kraftwerk: Bundesgerichtshof wieder am Zug

Kraftwerk-Auftritt in Frankreich 2022

Im langen Rechtsstreit um einen kurzen Rhythmusschnipsel aus einem Lied von Kraftwerk ist nun wieder der Bundesgerichtshof am Zug. Der EuropÃ¤ische Gerichtshof beantwortete Fragen des BGH, dieser entscheidet nun den Streit.

Im langen Rechtsstreit um einen kurzen Rhythmusschnipsel aus einem Lied von Kraftwerk ist nun wieder der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Zug. Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg beantwortete am Dienstag Fragen des BGH. Es ging darum, wann das sogenannte Sampling - die Nutzung der kurzen Sequenz fÃ¼r ein neues StÃ¼ck - erlaubt sein kann. (Az. C-590/23)



Der Streit beschÃ¤ftigt schon seit mehr als 20 Jahren die Gerichte. Produzent Moses Pelham verwendete den kurzen Abschnitt aus dem 1977 verÃ¶ffentlichten Lied "Metall auf Metall" 1997, um ihn in Dauerschleife unter ein Lied fÃ¼r Rapperin Sabrina Setlur zu legen. Dagegen zogen die Kraftwerk-GrÃ¼nder vor Gericht. Es gab bereits mehrere Urteile. Zuletzt gab das Oberlandesgericht Hamburg der Klage fÃ¼r den Zeitraum bis Juni 2021 statt.Â



Ãœber die Zeit danach verhandelt der BGH in Karlsruhe. Seitdem gilt nÃ¤mlich neues Urheberrecht, weil EU-Recht in deutsches Recht umgesetzt wurde. Die VervielfÃ¤ltigung eines Werks als sogenannter Pastiche ist demnach zulÃ¤ssig. Ein Pastiche bedeutet die Nachahmung von Stil oder Ideen eines KÃ¼nstlers. Der BGH setzte das Verfahren im September 2023 aus und bat den EuGH zu definieren, was genau ausnahmsweise erlaubt ist.



Der EuGH erklÃ¤rte nun, dass die Ausnahme SchÃ¶pfungen erfasse, die an ein bestehendes Werk erinnern, aber wahrnehmbare Unterschiede dazu aufweisen - und einige der urheberrechtlich geschÃ¼tzten Elemente nutzen, um mit dem Werk einen kÃ¼nstlerischen oder kreativen Dialog zu fÃ¼hren. Der Dialog mÃ¼sse als solcher erkennbar sein.



Es kÃ¶nne sich beispielsweise um eine offene Nachahmung des Stils, eine Hommage sowie eine humoristische oder kritische Auseinandersetzung handeln, fÃ¼hrte der EuGH aus. Ausreichend ist es demnach, wenn diejenigen den Pastiche erkennen, die das Ursprungswerk kennen. Nicht notwendig ist die Feststellung, dass der Nutzer die Absicht hatte, es zu diesem Zweck zu verwenden.



Dem BGH zufolge handelte es sich bei dem Sampling um eine kÃ¼nstlerische Auseinandersetzung mit der Rhythmussequenz. Diese sei in ein anderes musikalisches Genre Ã¼bernommen worden und trotz Temporeduktion und metrischer Verschiebung als Anspielung auf das Original erkennbar. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe mÃ¼ssen nun entscheiden, ob die vom EuGH festgelegten Voraussetzungen erfÃ¼llt sind und wer den Rechtsstreit am Ende gewinnt. Ein Termin dafÃ¼r ist noch nicht bekannt.