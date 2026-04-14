Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Sondierungen von GrÃ¼nen und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg ist offenbar ein Durchbruch erzielt worden. GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir und CDU-Landeschef Manuel Hagel sollen sich in der Nacht zu Dienstag auf einen Kompromiss geeinigt haben, wie der SÃ¼dwestrundfunk (SWR) unter Berufung auf Parteikreise berichtet. Demnach sollen offizielle Koalitionsverhandlungen bald beginnen.
Die GrÃ¼nen hatten die Landtagswahl im SÃ¼dwesten Anfang MÃ¤rz knapp vor der CDU gewonnen, weshalb Ã–zdemir das Amt des MinisterprÃ¤sidenten Ã¼bernehmen soll. Mit Blick auf die Mandate haben GrÃ¼ne und CDU exakt die gleiche Zahl an Abgeordneten im Landesparlament. Die Koalitionsverhandlungen kÃ¶nnten sich entsprechend weiterhin schwierig gestalten.
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Durchbruch bei Sondierungen von GrÃ¼nen und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg
- dts - 14. April 2026, 09:52 Uhr
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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Sondierungen von GrÃ¼nen und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg ist offenbar ein Durchbruch erzielt worden. GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir und CDU-Landeschef Manuel Hagel sollen sich in der Nacht zu Dienstag auf einen Kompromiss geeinigt haben, wie der SÃ¼dwestrundfunk (SWR) unter Berufung auf Parteikreise berichtet. Demnach sollen offizielle Koalitionsverhandlungen bald beginnen.
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