Oasis und Phil Collins werden in Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen

Oasis bei einem Konzert in Mexiko im September 2025

Vergangenes Jahr sorgte Oasis mit einem Tour-Comeback fÃ¼r Schlagzeilen, nun werden sie mit anderen etablierten Stars der Musikbranche in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Auch Phil Collins gehÃ¶rt zu den Geehrten.

Vergangenes Jahr sorgte Oasis mit einem Tour-Comeback fÃ¼r Schlagzeilen, nun wird die britische Band mit anderen etablierten Stars der Musikbranche in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Wie am Montag (Ortszeit) verkÃ¼ndet wurde, wird die Ehre auch dem britischen Musiker Phil Collins, seinem Landsmann Billy Idol, der R&B-SÃ¤ngerin Sade und der legendÃ¤ren Heavy-Metal-Band Iron Maiden zuteil.Â



AuÃŸerdem werden die englischen Bands Joy Division und New Order sowie das Hip-Hop-Kollektiv Wu-Tang-Clan und der US-Soul-SÃ¤nger Luther Vandross in die Ruhmeshalle des Rock and Roll aufgenommen. VerkÃ¼ndet wurden die Entscheidungen wÃ¤hrend einer Live-Sendung der Casting-Show "American Idol". Die eigentliche Aufnahme-Zeremonie, bei der zahlreiche Musik-Stars den Geehrten Tribut zollen, findet erst am 14. November in Los Angeles statt.



In die Rock and Roll Hall of Fame werden nur KÃ¼nstler aufgenommen, die ihr erstes kommerzielles Album vor mindestens 25 Jahren verÃ¶ffentlicht haben. Phil Collins, Luther Vandross und Wu-Tang ClanÂ wurden nun gleich bei ihrer ersten Nominierung ausgewÃ¤hlt, die anderen KÃ¼nstler haben erfolglose Nominierungen hinter sich. Voriges Jahr waren unter anderem Cyndi Lauper sowie die Bands Outkast und White Stripes in die Ruhmeshalle aufgenommen worden.