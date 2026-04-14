Zahl der FSME- und Borreliose-TodesfÃ¤lle leicht gestiegen

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - 24 Menschen in Deutschland sind im Jahr 2024 an den Folgen eines Zeckenstichs gestorben. 15 TodesfÃ¤lle waren auf eine Borreliose zurÃ¼ckzufÃ¼hren und neun auf eine FrÃ¼hsommer-Meningoenzephalitis (FSME), wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Im Jahr zuvor waren es zehn TodesfÃ¤lle aufgrund einer Borreliose und neun aufgrund einer FSME.



Aufgrund einer Borreliose gab es im Jahr 2024 gut 4.830 Krankenhausbehandlungen. Das waren weniger als im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2024: In diesem Zeitraum wurden im Jahr durchschnittlich knapp 6.270 Menschen stationÃ¤r aufgrund einer Borreliose behandelt. Die Borreliose wird durch eine bakterielle Infektion hervorgerufen. Schutz gegen die Krankheit bietet die Vermeidung von Zeckenstichen, eine Impfung steht bisher nicht zur VerfÃ¼gung.



Knapp 850 Patienten wurden 2024 aufgrund einer FSME stationÃ¤r in einer Klinik behandelt. Das waren deutlich mehr als im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2024: Knapp 490 Menschen im Jahr wurden in diesem Zeitraum durchschnittlich aufgrund einer FSME im Krankenhaus behandelt. Bei einer FSME wird eine EntzÃ¼ndung des Gehirns und der HirnhÃ¤ute durch Viren hervorgerufen. Besonders gefÃ¤hrdet sind Personen, die sich in einem FSME-Risikogebiet oder hÃ¤ufig in der freien Natur aufhalten. Schutz gegen eine FSME-Erkrankung bieten laut Bundesinstitut fÃ¼r Ã–ffentliche Gesundheit (BIÃ–G) die Vermeidung von Zeckenstichen sowie die Impfung gegen FSME.

