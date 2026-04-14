Prinz Harry und Meghan in Australien - Erster Besuch seit Bruch mit KÃ¶nigshaus

Harry und Meghan besuchen ein Kinderkrankenhaus in Melbourne

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sind zu ihrem ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen KÃ¶nigshaus eingetroffen. Das Paar landete am Dienstag in der sÃ¼daustralischen Stadt Melbourne.

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sind zu ihrem ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen KÃ¶nigshaus eingetroffen. Das Paar landete am Dienstag in Melbourne, wo es dem KÃ¶niglichen Kinderkrankenhaus einen Besuch abstattete. WÃ¤hrend der insgesamt viertÃ¤gigen Reise sind GeschÃ¤fts- und WohltÃ¤tigkeitsveranstaltungen geplant.



Harry, der jÃ¼ngere Sohn von KÃ¶nig Charles III., dem Staatsoberhaupt Australiens, soll auf einer Konferenz zu psychischer Gesundheit eine Rede halten, fÃ¼r die Teilnehmer jeweils umgerechnet rund 600 Euro bezahlen mÃ¼ssen.Â



Meghan wird nach Angaben der Organisatoren in Sydney an einem "einzigartigen MÃ¤delswochenende" im Intercontinental Coogee Beach Hotel teilnehmen. FÃ¼r einen Preis von 1600 Euro werden Yoga, Klangtherapie und Dinners sowie ein Discoabend angeboten. FÃ¼r eine "VIP-Erfahrung" mÃ¼ssen Teilnehmerinnen noch mehr Geld hinlegen - dafÃ¼r bekommen sie ein Foto mit Meghan am Gruppentisch und einen Beutel mit Geschenken.Â



Das Paar will dem australischen Rundfunksender ABC zufolge auch die Hauptstadt Canberra besuchen.Â



Der Besuch von Harry und Meghan ist im Land nicht unumstritten. Die OppositionsfÃ¼hrerin des Bundesstaates Victoria, Jess Wilson, kritisierte die Verwendung von Steuergeldern fÃ¼r SicherheitsmaÃŸnahmen zum Schutz des Paares. Bei ihrem ersten gemeinsamen Australien-Besuch 2018 hatte das Paar scharenweise Fans angelockt. Die damalige Reise hatte Harry und Meghan auch nach Neuseeland und auf mehrere Pazifikinseln gefÃ¼hrt.



Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurÃ¼ckgezogen. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern in Meghans Heimat Kalifornien.