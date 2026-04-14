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EuGH urteilt erneut in Streit um Rhythmusschnipsel von Kraftwerk

  • AFP - 14. April 2026, 04:02 Uhr
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Kraftwerk-Auftritt in Paris 2022
Bild: AFP

Im langen Rechtsstreit um einen kurzen Rhythmusschnipsel aus einem Lied von Kraftwerk entscheidet zum zweiten Mal der EuropÃ¤ische Gerichtshof. Produzent Moses Pelham nutzte die Sequenz 1997, um sie in Dauerschleife unter ein Lied zu legen.

Im langen Rechtsstreit um einen kurzen Rhythmusschnipsel aus einem Lied von Kraftwerk entscheidet am Dienstag (09.00 Uhr) zum zweiten Mal der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Produzent Moses Pelham nutzte die Sequenz aus "Metall auf Metall" 1997, um sie in Dauerschleife unter ein Lied fÃ¼r Rapperin Sabrina Setlur zu legen. Dagegen zogen die Kraftwerk-GrÃ¼nder vor Gericht. (Az. C-590/23)

Es gab bereits mehrere Urteile. Zuletzt gab das Oberlandesgericht Hamburg der Klage fÃ¼r den Zeitraum bis Juni 2021 statt. Ãœber die Zeit danach verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Denn seitdem gilt neues Urheberrecht. Die VervielfÃ¤ltigung eines Werks als sogenannter Pastiche ist demnach zulÃ¤ssig. Ein Pastiche bedeutet die Nachahmung von Stil oder Ideen eines KÃ¼nstlers. Der Bundesgerichtshof bat den EuGH, den Begriff genauer zu definieren.

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