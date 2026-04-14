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Rotes Kreuz: "Lage im Sudan eine der schlimmsten weltweit"

  • dts - 14. April 2026
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Hermann GrÃ¶he (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der in Berlin am Mittwoch stattfindenden Geberkonferenz zum Sudan hat DRK-PrÃ¤sident Hermann GrÃ¶he ein verheerendes Bild der Lage in dem afrikanischen Land gezeichnet.

"Die humanitÃ¤re Lage in Sudan ist eine der schlimmsten weltweit und das seit mehreren Jahren. Das Leid, von dem unsere Schwestergesellschaft berichtet, ist unvorstellbar", sagte der PrÃ¤sident des Deutschen Roten Kreuzes den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). Rund 33 Millionen Menschen seien auf humanitÃ¤re Hilfe angewiesen, rund 13 Millionen seien auf der Flucht.

Ãœber die Sudan-Konferenz sagte GrÃ¶he: "Die Menschen in Sudan brauchen nicht nur mehr Aufmerksamkeit sowie Schutz und Sicherheit. Auch mehr UnterstÃ¼tzung ist dringend erforderlich. Deshalb bedauern wir es sehr, wenn uns die Halbierung der Mittel im Bundeshaushalt fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe sogar dazu zwingt, unsere Hilfe auch in diesem so krisengeplagten Land zurÃ¼ckzufahren."

Drei Jahre nach Beginn des Konflikts seien dessen Folgen fast Ã¼berall im Land zu sehen und zu spÃ¼ren, heiÃŸt es in einer ErklÃ¤rung des DRK. Das DRK arbeite eng mit seiner Schwestergesellschaft, dem Sudanesischen Roten Halbmond (SRH), zusammen, der schon 8,3 Millionen Menschen mit Nothilfe erreichen konnte. Es mangele an einer ausreichenden Gesundheitsversorgung, NotunterkÃ¼nften, sauberem Wasser und Lebensmitteln. Bereits 22 Mitarbeiter des SRH seien seit dem Beginn des Konflikts vor drei Jahren im Einsatz ums Leben gekommen.

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